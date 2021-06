Omar Da Fonseca fan de Georginio Wijnaldum

Le PSG a frappé un premier très grand coup sur le mercato estival avec la signature de Georginio Wijnaldum libre de tout contrat après cinq ans à Liverpool. Le milieu de terrain néerlandais, qui brille actuellement à l’Euro 2020, est un joueur qui plaît beaucoup à Omar Da Fonseca. “C’est ce genre de milieu de terrain que l’on recherche et que l’on aime. Pourquoi ? Parce qu’il ne reste pas dans le confort, salue l’ancien attaquant pour BeIN Sports. C’est le typique milieu de terrain qui ne garde pas le ballon, il veut aller de l’avant, se créer beaucoup d’occasions et marquer. C’est une recrue et surtout un renfort évident pour Paris.“