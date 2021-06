Manchester United aussi intéressé par Camavinga

Encore sous contrat jusqu’en juin 2022 avec Rennes, Eduardo Camavinga n’est pas sûr de vouloir prolonger son contrat. Le jeune milieu de terrain (18 ans) aimerait connaître une nouvelle aventure et découvrir d’autres horizons, comme continuer à jouer la Ligue des Champions. Le Stade Rennais, qui souhaite toujours prolonger son international français, ne s’opposera pas à son départ. Camvinga, qui est suivi par le Real Madrid et le PSG, aurait une préférence pour les Rouge & Bleu. Ce dimanche, le Daily Mail explique que Manchester United s’est également positionné dans ce dossier. Les Red Devils suivent le joueur depuis plusieurs mois et compteraient accélérer sur cette piste après avoir conclu l’arrivée de Jadon Sancho.