L’Equipe de France a terminé première du groupe de la mort de l’Euro 2020 avec une victoire et deux nuls. Lors de cette phase de poules, Kylian Mbappé a été décisif sur trois des quatre buts de la France mais il n’a pas encore fait trembler les filets. Une situation qui agace l’attaquant parisien ? Pas pour Raphaël Varane. “Agacé, je ne pense pas. C’est un attaquant et les attaquants ont besoin de marquer et d’avoir ce petit plus de confiance, note le défenseur central pour Téléfoot. Il a été bon sur ce début de compétition donc on espère bien sûr que nos attaquants vont être performants et marquer encore plusieurs buts.