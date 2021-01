Demain, le PSG va dévoiler son quatrième maillot à prédominante rose. Du rose, avec un peu de bleu, du noir pour le col, le logo, le “jumpman” et le sponsor maillot All. Une tunique qui ne fait pas du tout l’unanimité du côté des supporters du PSG.

Mais ce choix, les Rouge & Bleu l’assument comme l’a expliqué Fabien Allègre, le directeur de la diversification du club parisien. “On assume complètement ce maillot. Le PSG est une vitrine de ce que représente le foot dans son expression globale, c’est-à-dire lifestyle. Peut-être que l’on va décevoir certains fans parisiens mais il y a aussi tous les autres, à l’international, qui rentrent dans nos réflexions“, lance Allègre dans une interview accordée à l’Equipe. “Si certains clubs commencent à sortir de leur zone de confort à cause de l’épidémie de covid-19, nous, on a eu cette stratégie depuis 2011. Le PSG n’a eu de cesse de sortir du football comme on l’entendait . L’avantage est que Paris est une référence universelle, on a posé les bases, l’art de vivre, le sens de la liberté, et on a pu dérouler cette histoire en l’espace de 10 ans .”

Le PSG qui tease sur la découverte de ce maillot depuis plusieurs jours. Sur sa boutique en ligne, il a incorporé un compte à rebours avec la phrase suivante sur un fond rose : “Bientôt un gros sur le store PSG, restez connecté pour ne rien manquer.” Sur le site internet, il y a aussi quelques touches de roses alors que la photo de profil du PSG sur son compte Twitter avec le logo du club aux couleurs du quatrième maillot. Enfin, comme souvent dans le monde de la NBA, un joueur s’est affiché avec les couleurs du PSG. Il s’agit de la star de Boston Celtics, Jayson Tatum, qui est arrivée à L’AT&T Center de San Antonio (défaite de Boston 106-110 avec 25 points de Tatum) avec le nouveau maillot parisien sous son manteau vert clair et un jogging de la collection liée à cette tunique.