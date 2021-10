Ce vendredi à 21h (Prime Video), le PSG et le LOSC s’affronteront au Parc des Princes à l’occasion de la 12e journée de Ligue 1. Et avant cette rencontre, l’entraîneur du LOSC, Jocelyn Gourvennec s’est présenté en conférence de presse d’avant-match ce mercredi, tout comme son joueur Amadou Onana. Le milieu de terrain de 20 ans a été interrogé sur le match face aux Rouge et Bleu. Il est également revenu sur le retour de Renato Sanches et la méforme de Burak Yilmaz. Extraits choisis.

Comment aborde-t-il ce match face au PSG

Onana : « Personnellement, je l’aborde comme tout autre match. On va jouer contre le PSG, qui est une équipe de renommée. Ce n’est pas pour rien s’ils ont dominé la Ligue 1 lors des dernières années. Ce n’est pas pour autant que je vais donner moins ou plus. Je vais donner le meilleur de moi-même comme à chaque fois. »

Comment battre Paris ?

Onana : « (rires) Ça, on en a discuté avec le coach. On travaille pour cela à l’entraînement et je pense que ça va rester entre nous, je ne vais tout vous dévoiler. »

Le retour de Renato Sanches, un plus pour l’équipe

Onana : « C’est vrai que c’est un joueur qui a des qualités extraordinaires. Son retour nous fait beaucoup de bien et va encore nous faire énormément de bien. C’est un joueur sur lequel on compte. Il a des qualités hors-normes et c’est un joueur avec qui tu peux t’entendre très vite sur le terrain. »

La méforme de Burak Yilmaz

Onana : « Burak est un attaquant très expérimenté et on n’a pas besoin de débattre sur ça avec lui. Il a une phase un peu plus compliquée en ce moment mais c’est quelqu’un qui pose énormément de problème aux défenses adverses. Il pèse sur une défense et c’est un joueur qui continue à nous aider par sa présence, son physique et son expérience. »