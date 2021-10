ASSE / PSG programmé le 28 novembre à 13h00

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce vendredi avec la réception du LOSC au Parc des Princes (21h00 sur Prime Video). Après un match nul décevant au Stade Vélodrome (0-0), les Rouge & Bleu s’attaquent à un autre gros du championnat et voudront retrouver le chemin de la victoire. Les hommes de Mauricio Pochettino vont ensuite se déplacer du côté de Leipzig cinq jours plus tard en Ligue des Champions puis iront à Bordeaux avant de retrouver les joies d’une troisième trêve internationale.

Au retour de celle-ci, le PSG rencontrera le 28 novembre prochain l’AS Saint-Etienne et la Ligue de Football Professionnel a décidé de programmer cette rencontre à 13h00 (sur Prime Video et Canal Plus Sport). Cet horaire plutôt inhabituel permettrait de toucher le marché asiatique. On rappelle que face au Stade Rennais, le fait d’avoir joué à l’heure du déjeuner ne s’était pas bien passé pour les Parisiens puisqu’ils avaient connu leur première (et seule) défaite en Ligue 1 (2-0) en ayant pas cadré un seul tir. En espérant que face aux Verts, cela se passera mieux…