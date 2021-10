Après un match nul face à l’OM (0-0) dimanche dernier, le PSG retrouvera la Ligue 1 ce vendredi (21h sur Prime Video) en ouverture de la 12e journée du championnat. À cette occasion, le club de la capitale (1er, 28 pts) recevra – au Parc des Princes – le LOSC (10e, 15 pts). Et à deux jours de cette rencontre, l’entraîneur des Dogues – Jocelyn Gourvennec – s’est présenté en conférence de presse. Extraits choisis.

Les absents du groupe

Gourvennec : « Benjamin André est suspendu. Sven Botman est en reprise individuelle tout comme Leo Jardim. »

Comment aborder cette rencontre face au PSG

Gourvennec : « C’est un beau défi à relever d’aller faire le match là-bas et de faire un gros match au Parc. Ils sont très efficaces depuis le début de la saison. Ils n’ont pas lâché beaucoup de points avec des nuls à Marseille et Bruges et une défaite à Rennes. Il faudra qu’on soit très costaud, solide et bien organisé comme à chaque fois contre Paris. Il faudra qu’on soit prêt à beaucoup courir à la fois quand on n’aura pas le ballon et quand on l’aura aussi. Il faut qu’on soit prêt à souffrir tous ensemble parce qu’il y a toujours des moments où le PSG fait souffrir l’adversaire au Parc. Mais il faut jouer au football aussi parce qu’on a la qualité pour tenir le ballon et travailler dans leur camp. Quand on va au Parc, on ne peut pas jouer qu’en transition, il faut aussi préparer et garder le ballon. Il faudra qu’on soit bon dans tous ces domaines-là. »

Ce PSG est-il plus fort que le saison dernière ?

Gourvennec : « Après, ça c’est le travail de Mauricio Pochettino. Ils ont récupéré Messi et ils ont toujours un effectif de très grande qualité. Quand on regarde les résultats, ils sont capables de marquer à tous les matches, même s’ils ne l’ont pas fait face à l’OM mais c’est très rare. Après, sur leur équilibre d’équipe, ce n’est pas à moi de commenter cela, c’est plus à leur coach. Nous, on doit se préparer à jouer face à une équipe qui a beaucoup de qualités, donc en terme de concentration et détermination on doit être au top. »

L’absence de Marco Verratti

Gourvennec : « Oui, Verratti est un joueur très important. C’est l’un des meilleurs joueurs du championnat. On le connaît depuis longtemps et c’était une excellente trouvaille de la part de Leonardo qui était allé le chercher en Serie B en Italie (à Pescara). Il a montré tout son talent depuis et c’est un top joueur évidemment. Après, comment ils feront sans lui, ça c’est autre chose. »

Un pressing haut face au PSG ?

Gourvennec : « Que ce soit face à Paris ou une autre équipe, la notion de pressing sur le porteur du ballon est importante encore plus face à des joueurs comme ça parce qu’on ne peut pas les regarder jouer. Il ne suffit pas d’être juste bien positionné et de coulisser ensemble, il faut aussi mettre une pression sur le porteur et avoir aussi une réaction à la perte du ballon. On avait plutôt été bon au Trophée des Champions dans ce domaine et il faudra encore bien les gêner. »