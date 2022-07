Oriane Jean-François s’engage avec les Féminines du PSG

Les Féminines du PSG continuent à remodeler leur effectif. Ce jeudi après-midi, les Rouge & Bleu ont annoncé la signature d’Oriane Jean-François pour les deux prochaines saisons, soit jusqu’en juin 2024. Originaire de Guyane, la milieu de terrain (20 ans) a signé son premier contrat professionnel en 2019 avec le Paris FC. En fin de contrat avec le club francilien, elle a donc rejoint le PSG pour poursuivre sa carrière. En trois ans au Paris FC, elle a joué 50 matches pour un but.

Sa fierté de rejoindre le PSG

L’internationale française est ravie de rejoindre un club tel que le PSG. « C’est forcément une grande fierté, pour moi et pour ma famille. Il y a beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain dans ma famille, ils sont très heureux que je rejoigne cette grande institution. C’est un nouveau cap dans ma carrière, une grande étape, et j’ai hâte de pouvoir commencer à travailler pour aider l’équipe à être la plus compétitive possible. » Elle affiche aussi des objectifs élevés. « Collectivement, j’ai envie de remporter le triplé, tout simplement. Aller chercher les trois titres, et sur le plan individuel, retrouver l’Equipe de France et participer je l’espère à la Coupe du Monde et aux Jeux Olympiques à Paris. » Oriane Jean-François qui a aussi un mot pour les supporters parisiens. « Je donnerai toujours le meilleur de moi-même, je serai toujours investie à 200% pour le club parce que c’est un club qui mérite respect, travail et succès. »