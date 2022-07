Féminines : Le PSG tient son nouvel entraîneur

Le moins que l’on puisse dire, c’est que la section féminine du PSG a connu une saison 2021-2022 des plus mouvementées. En effet, après la tumultueuse affaire Kheira Hamraoui, c’est le coach Didier Ollé-Nicolle qui s’est retrouvé dans l’œil du cyclone suite à des comportements jugés inappropriés envers certaines de ses joueuses. Résultat des courses, le technicien a été suspendu à l’issue de l’exercice passé.

Prêcheur a signé son contrat

Pour l’heure, ce dernier n’est pas encore officiellement écarté. Mais cela ne fait toutefois plus le moindre doute : Didier Ollé-Nicolle n’est plus l’entraîneur du PSG. Et pour lui succéder, le club de la capitale aurait bien déniché son remplaçant. C’est une information qui circule depuis quelques semaines maintenant, cela ne devrait plus tarder à être officiel : Gérard Prêcheur sera intronisé à la tête de l’effectif rouge et bleu, nous confirme ce jour RMC. Mieux, l’ancien coach de l’OL aurait d’ores et déjà paraphé son nouveau contrat. Cependant, le média indique qu’aucune confirmation du PSG n’est attendue avant que le dossier Ollé-Nicolle ne soit définitivement réglé.