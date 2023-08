Ousmane Dembélé : « Impatient de découvrir le Parc des Princes »

C’est donc officiel depuis ce samedi matin, Ousmane Dembélé est un joueur du PSG. L’ancien barcelonais a d’ailleurs confié ses premiers mots en tant que tout nouveau joueur rouge et bleu. Morceaux choisis

Le feuilleton n’a, in fine, duré que très peu de temps. Malgré quelques atermoiements dans ce dossier, celui-ci s’est conclu en ce samedi matin avec l’officialisation de sa signature en terre parisienne. L’international tricolore est désormais lié au club de la capitale jusqu’en juin 2028, soit pour une durée de cinq saisons. Ousmane Dembélé revient donc en Ligue 1. Une joie pour le principal intéressé, comme il l’a confié au site parisien dans la foulée de son arrivée.

À voir aussi : Officiel : Ousmane Dembélé est un joueur du PSG

Ousmane Dembélé, un joueur heureux

Dans un premier temps, Ousmane Dembélé a exprimé sa satisfaction de rallier les rangs du PSG. « Je suis très content. Je suis très fier de rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain. Je suis excité de découvrir le Parc des Princes, et de m’entraîner avec mes nouveaux coéquipiers, a-t-il expliqué avant de se pencher sur ce qui l’a poussé à accepter l’offre parisienne. « Le discours du coach. Pour moi, avoir la confiance, c’est primordial pour un joueur de football. J’ai aussi discuté avec le directeur sportif et le Président. J’ai parlé avec eux, ils m’ont vraiment expliqué le projet du Paris Saint-Germain et ça m’a plu. C’est très excitant et j’espère qu’on va faire de grandes choses ensemble.

Le moment de revenir en France

Ousmane Dembélé a, par la suite, insisté sur la philosophie de Luis Enrique et sur le lien qu’il partage avec le PSG. « Je semble adhérer au discours du coach ? Oui, et j’aime son style de jeu. On le connaît, on connait son obsession pour la possession de balle, on connait son jeu offensif et ça me correspond parfaitement. (…) Je suis déjà venu en 2014, pour voir un match depuis la tribune Auteuil. C’était un match de Ligue des Champions contre Malmö. Et oui, je suis Français, je viens d’Évreux. Donc j’ai toujours regardé Paris, et j’ai toujours parlé du Paris Saint-Germain. Et là, je me dis que c’est le moment de venir ici, à Paris, en France, chez moi. J’ai beaucoup d’amis ici, j’ai ma famille, donc pour moi, c’était important de revenir ici. »

Quels souvenirs garde-t-il de la Ligue 1 ?

Revenir en Ligue 1 après tout ce temps, c’est quelque chose qui n’est pas anodin pour Ousmane Dembélé. « J’ai le souvenir d’un très bon championnat. J’ai joué sept ou huit mois avec le Stade Rennais et j’ai pris énormément de plaisir dans ce championnat. Aujourd’hui je reviens ici en France, dans un championnat qui a énormément évolué depuis. Alors forcément, je suis très heureux de revenir en Ligue 1 et j’espère que je vais gagner mon premier titre avec le Paris Saint-Germain. Où j’ai connu la Bundesliga très physique, l’Espagne un peu plus tactique, mais la France, c’est un championnat physique avec de très bonnes équipes qui se sont beaucoup améliorées. Il va falloir être costaud, et se mettre directement dedans. Je viens avec beaucoup de soif. Je connais le championnat, je le regarde régulièrement, je connais énormément de joueurs qui y évoluent. Je ne vais pas être dépaysé dans ce championnat. »

Enfin, Ousmane Dembélé l’affirme, il se sent fin prêt pour débuter sa toute nouvelle aventure et relever le challenge qui se présente à lui. « Oui, je suis prêt. Je suis excité. J’espère intégrer très vite le groupe et pouvoir jouer. Physiquement aussi, je me sens bien. J’ai fait toute la pré-saison avec Barcelone, puis je me suis entraîné cette dernière semaine. Je me sens prêt à relever le défi. Je n’attends que ça depuis maintenant plusieurs semaines de fouler la pelouse, de m’entraîner et de découvrir tous mes coéquipiers. »