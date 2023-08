Depuis le 5 juillet dernier, Luis Enrique occupe la fonction d’entraîneur du PSG. Et plus d’un mois après son arrivée, l’Espagnol s’est déjà bien acclimaté à sa nouvelle vie chez les Rouge & Bleu.

En un mois, le visage du PSG a grandement changé. Nouvel entraîneur, huit recrues et des cadres poussés vers la sortie. Après une nouvelle saison jugée décevante, le club parisien a décidé de donner un nouvel élan à son projet. Et pour mener à bien cela, Luis Enrique a été nommé comme nouveau coach des Rouge & Bleu. Et plus d’un mois après son intronisation, l’ancien du FC Barcelone s’est bien acclimaté à sa nouvelle vie. Pourtant, l’Espagnol de 53 ans a rapidement été plongé dans l’ambiance pesante autour du club avec les avenirs flous des cadres comme Marco Verratti, Neymar Jr et Kylian Mbappé. Mais face à ces nombreuses tensions, le club parisien « a complètement verrouillé la communication autour de son nouveau technicien. » Il n’a pas communiqué à une seule reprise sur l’épineux dossier Mbappé lors de la tournée en Asie ou sur les autres sujets brûlants. « Autour de l’entraîneur espagnol, on se refuse aussi à tout commentaire : rien ne doit fuiter, rien ne sera commenté », rapporte Le Parisien.

Luis Enrique se concentre sur son travail et son groupe

Pourtant, Luis Enrique a aussi été lié à des rumeurs de départ, de même que son adjoint Rafel Pol. Mais il a rapidement mis fin à ces rumeurs via son compte Instagram. « Pol, fidèle d’Enrique tout au long de sa carrière, a effectivement pris congé du staff au retour de la tournée de pré-saison pour rester auprès de son épouse, touchée par un problème de santé. Mais il n’a, à notre connaissance, pas parlé d’un départ définitif avec le club à ce jour », assure LP. Face à toute cette pression en l’espace d’un mois, Luis Enrique a décidé de rester dans sa bulle, ce qui lui permet de se concentrer sur son travail et son groupe. Depuis son arrivée, l’ex-sélectionneur de l’Espagne a pris ses quartiers dans le nouveau centre d’entraînement des Rouge & Bleu et il apprécie particulièrement ce cadre. « Il en a fait son véritable lieu de vie. Chacune de ses journées est rythmée par des séances de sport intensives réalisées dans les installations flambant neuves du club, avec au programme de la musculation et du renforcement musculaire. » Il profite également de ce Campus PSG pour se reposer et faire quelques balades à pied.

En interne, on se dit déjà conquis par un entraîneur « qui dégage beaucoup d’énergie, très intense et qui est dans la projection vers le futur. » Il met également en place certaines méthodes pour observer les mises en place tactique en hauteur ou pour améliorer son français avec un micro intégré lors de chaque séance permettant aux analystes de traduire dans un français parfait les consignes donnés aux joueurs en espagnol. « Un dispositif efficace : il se dit que le coach comprend de mieux en mieux le Français, arrive à saisir ce qu’on lui dit et les questions qui lui sont posées dans la langue de Molière », conclut le quotidien francilien. Désormais, place au terrain après le premier match officiel de l’ère Luis Enrique ce samedi face au FC Lorient.