A l’approche du quart de finale aller de C1 entre le PSG et le FC Barcelone, un homme va vivre cette double confrontation de manière singulière. En effet, avant d’affronter son ancien club, Ousmane Dembélé s’est prêté à un jeu de question / réponse avec nos confrères d’RMC Sport.

Après six saisons passées au FC Barcelone, c’est au cours de l’été 2023 qu’Ousmane Dembélé a rejoint le PSG contre la somme de 50 millions d’euros, une clause libératoire associée à son contrat. Huit mois plus tard, le champion du monde 2018 retrouve son ancien club en quart de finale de Ligue des Champions. A cette occasion, le numéro 10 parisien s’est prêté au jeu de questions courtes et réponses rapides auprès de nos confrères d’RMC Sport. L’opportunité d’en savoir plus sur le meilleur passeur (12) du PSG cette saison.

La ville de Paris en un mot ?

« Je vais dire ‘magique' ».

Ton premier numéro ?

« Le premier numéro que j’ai porté c’est le numéro 23 ».

La première émotion en C1 avec le PSG ?

« Beaucoup d’émotion, de fierté aussi. Surtout de voir le Parc des Princes chaud comme j’ai jamais vu, j’étais content ».

La dernière chanson que tu as écoutée ?

« Tiakola, Meuda ».

Ton premier souvenir de football ?

« Le tournoi d’Evreux. A la madeleine ».

La première fois que tu as voulu être footballeur ?

« Encore une fois, à Evreux. Après un tournoi où un recruteur est venu me voir. J’ai voulu être professionnel ».

La dernière chose que tu fais avant un match ?

« Mettre mes lacets, et mes chaussures ».

💬 "Le dernier autographe que j'ai eu, c'était… Yann M'Vila, à Rennes. Ah il était exceptionnel."



Le dernier autographe que tu as demandé ?

« Le dernier autographe que j’ai eu … Yann M’Vila je crois. A Rennes. Il était exceptionnel. Quand il était à Rennes, il était incroyable, je m’en rappelle. Il était en Equipe de France, suivi par tous les grands clubs. C’était Yann M’Vila« .

Ta première idole dans le football ?

« Ma première idole, c’est David Beckham. Mon premier maillot de foot c’était David Beckham, celui de l’Angleterre« .

L’emprunte que tu veux laisser dans le football ?

« J’espère que je gagnerai la Ligue des Champions avec le PSG« .

Le sport que tu pratiques hors-foot ?

« Le basket ! On fais des shoots avec Kylian ».

Le premier conseil qu’on t’a donné ?

« C’est de rester moi-même (Et tu es resté toi même ?) – Oui (sourire) ».