Ousmane Dembélé, l’art de la passe décisive

Arrivé cet été au PSG en provenance du Barça, Ousmane Dembélé n’a pas encore marqué avec le PSG. Mais il est performant sur les passes décisives et les dribles.

Ousmane Dembélé a rejoint le PSG cet été contre 50 millions d’euros en provenance du FC Barcelone. S’il arrive à faire des différences avec sa vitesse et ses dribles, il pèche dans la finition. Malgré plusieurs belles occasions, il n’a toujours pas marqué. Il est tout de même décisif avec quatre passes décisives, ce qui lui permet d’être le meilleur passeur de Ligue 1, à égalité avec Moses Simons, Florian Sotoca, Achraf Hakimi, Edon Zhegrova et Ciao Henrique. Il est également le joueur qui a réalisé le plus grand nombre d’avant-dernières passes avant un but avec cinq. Il devance Thomas Foket et ses coéquipiers au PSG, Warren Zaïre-Emery et Vitinha, trois chacun.

Provocateur balle au pied

Dans la construction du jeu, il échange le plus de passes avec Achraf Hakimi, son compère du couloir droit du PSG avec 300 échanges. Le deuxième se nomme Marquinos avec 94. Warren Zaïre-Emery complète le podium avec 83 comme le rapporte la Ligue 1 sur son site internet. À l’approche du but, c’est évidemment Kylian Mbappé qui reçoit le plus de passes avant un tir, 10, de l’ancien rennais. Le plus haut total de passes du genre entre deux joueurs en Ligue 1, mais une seule s’est transformée en passe décisive, contre Reims. Il est impliqué sur deux buts sur deux matches d’affilée, avec deux offrandes, une première depuis son arrivée à Paris. Dans un autre registre, il est le joueur qui tente le plus de dribles en championnat, avec 73, depuis le début de la saison. Il est le deuxième à en réussir le plus, avec 32, derrière Edon Zhegrova (33). Il est enfin le joueur de Ligue 1 qui a porté sur le plus de kilomètres le ballon, avec 3240 mètres. Il devance largement son dauphin, Marquinhos (2989). Sur ses 3,2 kilomètres de ballons portés, 1,72 l’ont été vers l’avant. Troisième plus haut total derrière son capitaine au PSG (1,76) et Jim Allevinah (1,74).