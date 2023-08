Pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG a été tenu en échec (1-1) sur la pelouse du Toulouse FC. Une rencontre à l’occasion de laquelle Ousmane Dembélé a disputé ses premières minutes en Rouge & Bleu.

Pour cette deuxième journée de Ligue 1 Uber Eats, Luis Enrique n’a pas hésité à faire des changements dans sa compositions de départ. Malgré la présence de Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé dans le groupe, le technicien espagnol a décidé de les faire débuter sur le banc. Cependant, les deux champions du monde 2018 sont entrés en jeu à la 51e minute de jeu, et ont changé le cours de la rencontre. Pas de quoi effacer la frustration finale de l’ancien du FC Barcelone au micro de Canal +, après le nul (1-1) concédé face au TFC : « Un plaisir de faire mes débuts avec le Paris Saint-Germain, même si c’est frustrant de revenir avec seulement un point. Je pense qu’on avait la maitrise du match, on a perdu des ballons bêtes qu’on devait pas perdre à 0-1 et voilà, le penalty vient de là« . Le nouveau numéro 10 du PSG a pourtant eu l’occasion de creuser l’écart : « Oui … La prochaine fois je mettrais les vissés parce que je glisse souvent sur ce genre d’occasion là, et c’est encore sur les petits détails comme ça … J’aurais pu mettre le deuxième but, 0-2 le match est plié« , a-t-il confié, toujours au micro de Canal +.

Le Toulouse FC est revenu au score grâce à un penalty accordé par Thomas Leonard, arbitre de la rencontre. Ce dernier a pris le temps de discuter avec Ousmane Dembélé à la fin du match, et l’ailier français a révélé les raisons de cet échange : « Ma discussion avec l’arbitre ? Non c’est pas pour le penalty accordé pour Toulouse. Sur les dix dernières minutes il a été un peu gentil. Mais ça vient pas de l’arbitre, ça vient surtout de nous« . La dernière recrue en date du Paris Saint-Germain a ensuite conclu au micro du diffuseur : « On avais la maîtrise à 0-1, c’est pour ça que c’est frustrant. On conservais bien le ballon, on emmenais le ballon dans la surface assez facilement, et puis revenir de Toulouse avec seulement un point c’est rageant« .

« La façon de jouer que veut le coach est très claire »

Pour PSG TV, Ousmane Dembélé a également livré son sentiment sur ce match nul (1-1) face au TFC, sa première en Rouge & Bleu, mais aussi la philosophie de jeu du coach Luis Enrique : « Comment je me sens ? Franchement très bien. Je suis très content de faire mes débuts avec le Paris-Saint-Germain, même si aujourd’hui on repart avec un point de Toulouse, après un match qu’on avait maîtrisé. C’est quand même rageant. Mais je suis content de mes premières minutes avec le PSG.

L’idée du coach, la façon de jouer que veut le coach est très claire. Et voilà, on arrive facilement à se trouver, on arrive facilement à aller dans la surface de réparation aussi. C’est un jeu pour les qualités des joueurs qui est parfaite. Et voilà, on va continuer encore à travailler. On est au deuxième match de championnat, il y a eu la pré-saison, mais il faut encore du travail pour être un gros effectif et un gros collectif. On a pris beaucoup de plaisir. Même si comme je le dis, on repart avec un point. On s’est trouvés facilement, je pense qu’on a on a pris du plaisir, mais à la fin, c’est le résultat qui compte quand même« .