Obraniak : “On sent que Paris a envie de remettre les pendules à l’heure”

Ce soir à 20 heures en France (Amazon Prime Video), le LOSC et le PSG s’affrontent au Bloomfield Stadium de Tel Aviv à l’occasion du Trophée des Champions. Recordman dans cette compétition, le club de la capitale voudra glaner pour la neuvième fois de rang cette coupe. De plus, les Rouge & Bleu souhaiteront prendre une revanche face aux Lillois, champions de France 2021, comme l’a rappelé Ludovic Obraniak.

“Je m’attends à un match tendu vu les déclarations de Pochettino (l’entraîneur parisien a évoqué « une revanche contre nous-mêmes »), de certains joueurs… On sent que Paris a envie de remettre les pendules à l’heure. Et de l’autre côté, Lille doit assumer son statut de champion de France”, a déclaré l’ancien Lillois, Ludovic Obraniak, sur le site officiel de la Ligue 1. “Être champion, c’est quelque chose. C’est dur de préparer l’après mais le LOSC se doit d’être ambitieux. Il y a un devoir vis-à-vis de ce statut de champion de France. Le PSG a pas mal d’absents mais, vu leur recrutement estival, ça rééquilibre un peu les forces. En face, l’effectif du LOSC a peu bougé (départs de Mike Maignan et Boubakary Soumaré, ndlr) mais l’entraîneur a changé.”