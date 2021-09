Pagliari : « Une personne qui dit que Neymar n’est pas heureux à Paris mentirait ! »

Dans un peu plus de 24 heures, le PSG reçoit Manchester City pour ce qui va être la deuxième rencontre des phases de poule de la Ligue des Champions. Le club de la capitale doit réaliser un résultat après son match nul concédé contre Bruges lors de la première journée (1-1). Présent à l’entrainement collectif ce matin, Lionel Messi devrait être de retour dans le groupe pour ce sommet européen. C’est ce qu’affirme la journaliste Isabela Pagliari qui donne aussi des nouvelles de Neymar.

« Neymar va super bien. Il a repris sa forme et c’est un joueur qui joue très bien. Il est partout, il essaye de casser les lignes, d’aider son équipe et de pousser tout le monde. Au début de la saison, il n’était pas au top mais là on voit qu’il récupère sa forme. On sait que le trio Neymar-Mbappé-Messi n’a pas encore trouvé ses marques mais ce n’est qu’une question de temps. Ils savent qu’ils doivent s’améliorer, il faut qu’ils s’adaptent et que tout le monde soit en forme. Neymar est prêt pour jouer face à Manchester City et c’est que cela va être un match difficile car on se souvient de la confrontation la saison dernière où Paris avait souffert en demi-finale de la Ligue des Champions. Mais aussi, Neymar a changé. Il va maintenant vers les supporters et il est même allé vers les ultras au Parc des Princes on l’a vu chanter. Il y a vraiment un changement de posture de Neymar par rapport au club. Une personne qui dit que Neymar n’est pas heureux à Paris mentirait. Neymar aujourd’hui c’est 100% PSG et il est même super content d’avoir aidé pour l’arrivée de Lionel Messi à Paris.«