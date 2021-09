Le PSG affronte Manchester City ce mardi pour la deuxième journée de la Ligue des Champions avec comme ambition de remporter ce choc pour se relancer dans le groupe A. Les Rouge & Bleu doivent aligner l’équipe la plus compétitive possible pour ce sommet européen et bien évidemment le sujet des gardiens de but est mis sur la table.

Rappelons que Mauricio Pochettino n’a toujours annoncé qui serait le portier numéro 1 du PSG pour la saison, le doute reste donc entier. D’un côté, Keylor Navas qui est au club débute sa troisième saison au club et qui a l’expérience de ces grandes affiches avec le Real Madrid mais aussi avec le Paris Saint-Germain. De son côté, Gianluigi Donnarumma a prouvé lors du dernier Euro qu’il pouvait être décisif dans les moments clés.

Quel choix opterez-vous pour cette rencontre décisive : La continuité avec Keylor Navas ? Ou la fougue de Gianluigi Donnarumma ? N’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires !