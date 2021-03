Papin aimerait bien voir un “PSG / Chelsea” en quarts

Demain midi aura lieu le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions ainsi que celui des demi-finales et de la finale (quelle équipe recevra). Les Rouge & Bleu peuvent tomber sur sept équipes. Le Bayern Munich, Chelsea, Manchester City, Liverpool, le Real Madrid, Porto et Dortmund. Jean-Pierre Papin estime que le meilleur tirage pour les Parisiens se nomme Porto même s’il faut se méfier des Portugais.

“Porto ! C’est l’équipe dont tout le monde espère hériter. Mais quand je vois le match qu’ils ont fait face à la Juve, je me dis qu’ils ne sont pas là par hasard. C’est costaud. Au final, c’est peut-être aussi un piège de prendre Porto : tu penses que c’est un bon tirage, que tu vas passer et tu baisses ton niveau de vigilance… En réalité, presque tout le monde se vaut. On a tout le gratin du football européen, il n’y a pas de bon client. Le seul avantage, c’est de jouer le match retour à maison. Et encore, sans public, aujourd’hui ça ne rime plus à rien“, assure Papin dans Le Parisien.

L’ancien attaquant avoue qu’il aimerait bien un PSG / Chelsea, pour les retrouvailles avec Thiago Silva et Thomas Tuchel. “J’adorerais voir un PSG-Chelsea. Je suis sûr que Thomas Tuchel en rêve aussi. Pour moi, c’était injuste de le virer. Par rapport à ce qu’il avait amené à cette équipe, les résultats qu’il a obtenus, les emmerdes qu’il a eues avec les blessés et les absences… Tuchel ne méritait pas ça ! Et puis j’aime quand un coach rencontre son ancienne équipe. Je trouverais ça chouette pour le foot et pour le piquant que ça donnerait aux quarts de finale.“