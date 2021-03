BlogCS – Analyse des potentiels adversaires du PSG par Cat

Vendredi le PSG connaitra son adversaire pour les quarts de finale de l’UEFA Champions League. L’occasion pour Cat, membre de la communauté CS, d’analyser les sept affiches possibles.

En attendant le tirage…

Je sais que MugeN attendait avec impatience mon billet sur la coupe de France et notre qualification face à la meilleure équipe du monde d’après Mickael Madar mais j’ai préféré faire une analyse rapide de nos potentiels adversaires en quart de finale de la Champions League.

Real Madrid

Avec quatre clubs, la ligue de Tebas était la plus représentée en 8ème de finale mais le club avec le plus de LDC en est le dernier rescapé en quart de finale. Sportivement, difficile de cerner le réel niveau de cette équipe qui est distancée en championnat (3ème à 6 points du leader), a vécu une phase de poules très compliquée mais une qualification sans trembler face à l’Atalanta qui n’est plus la meilleure équipe du monde depuis que nous les avons éliminés au Final 8 l’été dernier. Une double confrontation contre les Madrilènes serait l’occasion de prendre notre revanche après notre élimination en 2018, de plus ce match offrirait un magnifique sujet pour le story telling des médias avec l’avenir de Mbappé… et de Ramos ? Affronter le Real reviendrait à jouer contre un groupe expérimenté qui n’aura bientôt plus que ça à jouer, se mesurer à Zidane qui a déjà prouvé sa capacité à s’adapter et transcender son groupe pour la plus belle des compétitions et très probablement jouer à 12 contre 11, toute ces raisons font que tirer le Real Madrid ne serait pas pas vraiment le tirage idéal…

Bayern Munich

Sans aucun doute l’ogre de ces quarts de finale, le tenant du titre roule sur quasiment tout ses adversaires cette saison, emmené par un Lewandowski intenable. Sportivement tout va bien pour les Bavarois, premiers en championnat avec 4 points d’avance, récent vainqueur de la coupe du monde des clubs, un parcours sans faute en LDC, ils sont favoris à leur propre succession. Si les boules venaient à nous offrir un double « Kouassico » en quart de finale ce serait l’occasion de prendre notre revanche sur la finale du 23 août, montrer à Alaba que le PSG est « the place to be » pour la saison prochaine et faire regretter à Coman toute ses interviews ou il explique qu’il a bien fait de quitter le PSG. Ce serait vraiment un immense bonheur de les sortir sur une double confrontation mais à choisir je préfère attendre un peu avant de les rencontrer…

Dortmund

Un des adversaires les plus abordables pour ce tirage au sort, la bande à Haaland est larguée en championnat en pointant seulement à la 5ème place à 16 points du leader, ils sont à la lutte pour se qualifier pour la C1 la saison prochaine mais ont perdu tout espoir de priver le Bayern de son titre. Ils se sont qualifiés sans vraiment trembler contre Séville mais les deux matchs furent très ouverts… La dernière fois que nous avons rencontré le club de la Ruhr c’était pour ce 8ème de finale qu’aucun de nous n’oubliera, ce dénouement magnifique et la liesse autour du Parc, rien que d’y penser j’en ai des frissons. Pendant trois semaines nous pourrions profiter d’un story telling alternant entre la « nouvelle rivalité » Mbappé-Haaland et les interviews de Thomas Meunier qui n’avait déjà pas sa langue dans sa poche quand il était chez nous…

Manchester City

Impressionnants Citizens notamment depuis le début de l’année 2021, la bande à Pep Guardiola semble avoir trouvé son rythme de croisière. Largement en tête d’une Premier League qui leur semble promise, un parcours sans accro en LDC et une qualification très facile face au Borussia Mönchengladbach (oui j’ai fait un copier/coller, je ne suis pas fou), City retrouve une nouvelle fois le quart de finale. Un « Golfico » en quart de finale ne serait pas sans rappeler la dernière double confrontation marquée par le « périscope gate » et le désormais célèbre 3-5-2 de Laurent Blanc. De l’eau a coulé sous les ponts et j’espère qu’en cas de penalty Neymar n’imitera pas Zlatan et le transformera sans trembler. Kevin De Bruyne exceptionnel et Maxwel Cornet ne faisant pas partie de notre effectif je laisserai bien volontiers la boule Manchester City à un autre club…. Le Bayern au hasard ?

Liverpool

Après être sortis premiers de leur poule, les Reds se sont facilement qualifiés contre Leipzig alors qu’en championnat ils sont totalement largués et pointent à la 6ème place à 25 points de Manchester City et 5 points de la quatrième place… Ce qui rend cette équipe encore plus redoutable en LDC, on connait la relation particulière que Liverpool a avec cette compétition et ça ne m’étonnerait pas que Klopp fasse d’une victoire en C1 l’objectif principal de son équipe. En cas de double confrontation contre les pensionnaires d’Anfield nul doute que les médias évoqueraient régulièrement l’avenir de Mbappé qui est également annoncé sur les tablettes de Liverpool, ce serait surtout l’occasion de faire payer à Klopp son discours plein de démagogie sur l’argent du Qatar et montrer à Wijnaldum que l’avenir s’écrit à Paris.

Porto

Seul quart de finaliste n’ayant pas terminé premier de sa poule, Porto a surpris l’Europe entière en éliminant la Juventus. Les Portugais doivent se sentir comme la dernière pâtisserie au milieu d’une pièce rempli de boulimiques. Le vainqueur de la ligue des champions 2004 est actuellement 2ème de son championnat à 10 points et conquérir un nouveau titre s’annonce très compromis. Je mentirais si je disais que ce n’est pas le tirage dont je rêve, encore que la solidité et la combativité dont ils ont fait preuve peuvent poser des problèmes à notre équipe de sénateurs, surtout s’ils pensent que cela sera « facile »

Chelsea

J’ai volontairement gardé le tirage qui ressemblerait le plus à notre ADN pour la fin. PSG-Chelsea était déjà devenu un classique européen depuis l’arrivée de QSI à la tête du PSG mais la signature de Thomas Tuchel chez les Blues 6 mois après l’arrivée de notre ancien capitaine rendrait ces matchs vraiment particuliers… Invaincus depuis leur changement d’entraineur, les coéquipiers de Rudiger ont éliminé sans trembler l’Atlético et sont remontés à la 4ème place de BPL. C’est une hypothèse que je n’hésitais pas à rappeler depuis l’arrivée de Tuchel sur le banc de Chelsea mais en réalité je n’ai vraiment pas envie que cela se réalise… Il connait par cœur notre effectif ses forces et ses faiblesses, j’imagine déjà Thiago Silva confirmer une nouvelle fois « la théorie de l’ex ». Je pense également à notre communauté, aux CSiens qui seront partagés entre leur amour pour notre club et leur fidélité envers Tuchel, à ceux devenus paranoïaques sur le sujet qui démarrent au quart de tour, et surtout à ceux qui sont neutres mais qui risquent de subir toute ces prises de têtes… Alors je vous en conjure, même si les médias rêvent de ce tirage et qu’ils alimenteront sans cesse la comparaison entre Pochettino et Tuchel, mes amis CSiens ne tombez pas dans le piège et faites en sorte que la section commentaire restent un lieu de plaisir et de partage.

Peu importe l’adversaire il faudra que nos joueurs soient capables d’élever leur niveau de jeu comme au Camp Nou, espérons que l’infirmerie se vide et que Verratti et Neymar puissent passer les deux matchs sans prendre de cartons jaunes, je vous donne mon tirage idéal, sûrement pas celui auquel on aura le droit car ce n’est pas moi qui chauffe les boules…

PSG-Porto

Bayern-City

Liverpool-Real

Dortmund-Chelsea

Cat.