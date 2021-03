Rothen : “Si on pouvait éviter Chelsea, ce ne serait pas plus mal”

Depuis hier soir, les huit équipes pour les quarts de finale de Ligue des champions sont connues. Et avant le tirage au sort de ce vendredi, les différents observateurs de football donnent leur pronostic sur les potentielles affiches de ces quarts de finale. Du côté du club de la capitale, les possibles retrouvailles avec Thomas Tuchel, entraîneur de Chelsea, font réagir. Mais pour l’ancien du PSG, Jérôme Rothen, un choc entre le PSG et Chelsea ne serait pas forcément un bon tirage pour les Rouge et Bleu.

“Jouer son ancien coach d’il y a trois mois, il y aura probablement ce côté revanchard pour Thomas Tuchel. Et il y a Thiago Silva aussi dans l’équipe. Donc, ça peut exciter les joueurs de Chelsea pour faire mieux que rivaliser avec le PSG. Il ne faudra pas jouer avec le frein à main, mais vous imaginez si on perd contre notre ancien entraîneur et notre ancien joueur et capitaine emblématique du PSG ? Ça ferait un peu tâche. Il pourrait y avoir un blocage mental sur ce match-là, donc si on pouvait éviter Chelsea, ce ne serait pas plus mal. Je préfèrerais que l’on se le réserve, pourquoi pas, sur une demi-finale ou une finale”, a exposé Jérome Rothen sur RMC Sport.

De son côté, Thomas Tuchel n’a pas voulu se prononcer concernant un éventuel choc face à son ancienne équipe. “Retrouver le PSG en quart ? Je ne suis pas sûr. Ils sont très forts, je les connais bien mais on doit attendre.” Pour rappel, le tirage au sort des quarts de finale de Ligue des champions aura lieu ce vendredi à midi (à Nyon). Le tableau final sera également connu. Les quarts de finale aller auront lieu les 6-7 avril et les matches retour se dérouleront les 13-14 avril.

Les qualifiés pour les quarts de finale de Ligue des champions