Si un joueur du PSG va concentrer les attentions ce soir au Parc des Princes dans le cadre de la 21e journée contre Montpellier, c’est bien Kylian Mbappé. L’attaquant de 22 ans, en méforme depuis quelques semaines, a même fait l’objet d’un sondage Odoxa pour RTL et Winamax (voir ici). C’est tout dire. Mais pour le Ballon d’or 1991 Jean-Pierre Papin, l’attaquant parisien doit passer outre ce qui peut se dire à son sujet. D’autant plus que la période est à tout amplifier. “Il ne faut pas faire attention aux critiques”, explique Jean-Pierre Papin à l’AFP. “Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux, tout est amplifié, c’est quelques fois dur à assumer. Mais qu’il ne s’inquiète pas, et d’ailleurs je ne pense pas qu’il s’inquiète. Je n’ai aucun conseil à lui donner. Je pense qu’il très bien conseillé et qu’il a la tête sur les épaules. Le seul problème de Kylian c’est qu’il a mis la barre tellement haut…”