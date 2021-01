Ce n’est rien de dire que Kylian Mbappé (22 ans) est observé. Au point où l’attaquant du PSG et des Bleus fait l’objet d’un sondage*. RTL et Winamax ont demandé à Odoxa de réaliser une consultation en ligne* sur le jeune champion du monde. Toujours populaire (sympathique pour 77% de Français et 85% d’amateurs de football), Kylian Mbappé reste également un motif d’espoirs (72% des sondés estiment qu’il peut devenir le n°1 mondial). “Pour les amateurs de football, la raison de la baisse de forme actuelle de Kylian Mbappé est à chercher du côté de son état physique. Pour près de la moitié d’entre eux (47%), sa mauvaise passe est due à des difficultés physiques liées à sa blessure à la cheville et aux conséquences de la Covid”, explique la radio. “34% d’entre eux jugent aussi que l’attaquant pâtit du niveau du PSG et de difficultés à trouver sa place dans le système de jeu d’une équipe en manque de repères et qui a récemment connu un changement d’entraîneur. Suivent les perturbations liées aux questions sur son avenir (30%), la trop grande place de ses activités extra-sportives (22%) et le calendrier trop chargé de cette saison (15%).” Quant à son avenir, il doit plutôt s’inscrire au PSG : 49% des personnes interrogées estiment qu’il devrait rester à Paris contre 47% qui le voient rejoindre le Real Madrid (19%), Liverpool (5%) ou un autre club (23%).

*L’enquête de l’institut Odoxa a été réalisée auprès d’un échantillon de 1005 Français interrogés par Internet les 20 et 21 janvier 2021.