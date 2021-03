Paredes : “Envie de gagner de nouveau face à l’OL au Parc”

Demain (18 heures), le PSG reçoit Lyon au Parc des Princes dans le cadre des quarts de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. À la veille de cette rencontre, Irène Paredes – la capitaine parisienne – s’est présentée devant la presse et évoqué cette rencontre.

“La coupure due au Covid ? Nous avons retrouvé le groupe. Il a fallu un peu de temps pour retrouver le rythme après cette petite coupure. Maintenant, nous sommes prêtes. C’est le moment, on reste les meilleures équipes d’Europe et si on veut gagner il faut battre tout le monde. Jouer au Parc des Princes c’est vraiment top, c’est vraiment spécial. Les supporters vont nous manquer. On a l’envie de gagner de nouveau face à l’Olympique Lyonnais au Parc. Favori si on élimine Lyon ? Non (rire) ça, c’est vous les journalistes. Nous, on veut juste gagner et se qualifier. Mais toutes les histoires de favorite pas favorite c’est pour vous les journalistes.“

La capitaine parisienne qui a expliqué que son équipe allait pouvoir s’appuyer sur la victoire contre Lyon en championnat (1-0). “Je ne vais pas vous donner les clés du match mais on s’est très bien préparées. On a fait un très gros match contre elle la dernière fois, mais là ce sera totalement différent, nous serons dans une autre compétition et avec deux matches à disputer cette fois ci. Mais on va jouer avec nos armes et on est prêtes pour ça.

Même si nous les avons déjà battues, ça reste un match très difficile, comme le montrent les statistiques de ces joueuses, dernières championnes en D1 et en Champions League. Mais on se prépare pour tout gagner. Leur présence en championnat nous pousse à progresser, on le fait, et on a envie de reproduire la victoire contre elles.“