Demain (18 heures), les Féminines du PSG affrontent Lyon au Parc des Princes dans le cadre du quart de finale aller de l’UEFA Women’s Champions League. 24 heures avant cette rencontre, Olivier Echouafni – le coach parisien – s’est présenté devant la presse. Extraits choisis.

Le report du match contre Lyon et les critiques coté lyonnais

Echouafni : “Je comprends l’agacement des Lyonnais et du président Jean-Michel Aulas. Je l’aurais été aussi. Maintenant on vit une situation très particulière. J’étais aussi dans l’attente, notamment de la décision de notre staff médical. Avant tout, il fallait que les joueuses soient protégées et là-dessus il n’y avait pas de débat possible. Tout le monde a été testé aujourd’hui et don doit normalement avoir les résultats ce soir. On espère que l’on pourra compter sur tout le monde.“

Le manque de rythme

Echouafni : “Il y a une inconnue là-dessus mais il va falloir aller sur d’autres registres. Déjà, il y a deux matches pour une qualification. Il faut que l’on se mette dans les meilleures conditions pour pouvoir aller à Lyon en ayant peut-être un résultat positif même si on sait que cela ne va pas être facile parce que l’on vient de vivre huit jours sans entraînement et on s’attaque aussi à un monstre, l’ogre qu’est l’Olympique Lyonnais avec toute l’expérience qu’elles ont et les cinq titres d’affilée. Pour nous, c’est un vrai défi, un vrai challenge. Ce qui est dommage c’est que l’on s’affronte dès les quarts. On aurait préféré qu’on le fasse en finale comme en 2017.“

La motivation

Echouafni : “Les filles sont très motivées. Elles sont impatientes de retrouver la compétition, on n’a pas joué depuis 15 jours. L’objectif pour nous, c’est d’aller créer le danger dans le camp adversaire.”

La Ligue des Champions

Echouafni : “La Champions League est une compétition exceptionnelle à jouer, avec une très belle atmosphère autour de ses matches. Le Parc des Princes est notre porte bonheur. Jouer l’aller au Parc des Princes et le retour au Groupama Stadium, dans de telles conditions, c’est fantastique pour les filles. L’intensité est élevée dans cette compétitions. On verra deux équipes et deux effectifs de haut niveau, et cela pourrait se jouer sur des détails.“