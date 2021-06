Paredes et Di María dans la liste des 28 joueurs argentins pour la Copa América

Sans surprise Ángel Di María et Leandro Paredes en seront. Les deux joueurs du PSG – déjà en sélection argentine – sont bien dans la liste des 28 pour la Copa América (13 juin – 10 juillet) dévoilée par Lionel Scaloni. Juan Foyth et Lucas Ocampos eux n’en seront pas. L’Argentine fera ses débuts contre le Chili lundi (à Rio de Janeiro, 23 heures en France) puis affrontera l’Uruguay, le Paraguay et la Bolivie (groupe B).

Les 28 de l’Argentine