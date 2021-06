Revue de presse PSG : Wijnaldum, Mbappé, Giroud, Final Four…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce vendredi 11 juin 2021, jour de début de l’Euro de football : Georginio Wijnaldum (30 ans) qui, libre après cinq années à Liverpool où il a notamment gagné la Ligue des champions en 2019, et après avoir réalisé sa visite médicale mercredi aux Pays-Bas, a signé jusqu’en 2024. “À l’aise techniquement, Wijnaldum n’est pas une pure sentinelle. Il présente une certaine polyvalence qui apportera plus de variété au milieu de terrain”, observe Le Parisien.

Il y a la petite histoire entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud chez les Bleus depuis que le second a parlé de “ballons qui n’arrivent pas”. “Vexé par un commentaire à chaud de Giroud après France-Bulgarie, Mbappé a pris la mouche ce qui réanime une petite guerre d’ego au sein de l’attaque des Bleus. Alors que s’ouvre l’Euro, c’est sans doute le propre des champions de partir au quart de tour quand la pression monte”, écrit La Voix du Nord sur le sujet. Kylian Mbappé et Olivier Giroud “ont tenté de masquer leur différend lors de l’entraînement, hier. Mais l’attaquant parisien semble avoir du mal à digérer“, explique L’Equipe. “Aussitôt après la fin du match à l’entraînement, tandis que certains de ses coéquipiers prenaient leur temps pour se rafraîchir, échanger ou se chambrer, Mbappé quittait directement la pelouse, d’un pas décidé cette fois et le visage fermé. Lui, l’éternel compétiteur, avait gagné. Mais il n’était pas d’humeur, semble-t-il, à en profiter.” Dans Le Parisien on lit que “dans la journée de mercredi, Giroud et Mbappé ont pris le temps d’échanger sur le sujet. Le premier concède volontiers la tournure, maladroite, de ses propos, et regrette les interprétations qu’ils ont pu engendrer. Lors de l’échange avec son cadet, il a fait savoir que sa remarque n’était pas dirigée contre lui. Contre personne d’ailleurs. Suffisant pour convaincre Mbappé ? Peut-être si l’on se fie, en tout cas, à une scène intervenue hier lors de l’entraînement ouvert aux médias. Après un une-deux entre les deux champions du monde conclu par un but de Giroud, ce dernier a remercié Ben Yedder puis est venu faire une accolade à un Mbappé apparu encore un peu fermé durant la séance.”

Sinon, les joueurs du PSG sont arrivés dès hier à Cologne, où va se jouer le Final Four de la Ligue des champions de handball ce week-end. “Samedi, lors de la première demi-finale (15h15), le PSG aura une belle chance à saisir face aux néophytes danois d’Aalborg”, estime L’Equipe. “Paris devrait bénéficier d’un avantage de dynamique et de fraîcheur face à un adversaire qui a perdu mardi à Silkeborg en finale retour du Championnat du Danemark. Mais attention car à Cologne, la route de la finale, programmée dès dimanche, est toujours pleine de chausse-trapes inattendues. Hier soir les Parisiens, tous négatifs au Covid, étaient soulagés d’éviter la mauvaise surprise qu’ils avaient subie en décembre avec le contrôle positif d’Henrik Toft Hansen à l’arrivée.”