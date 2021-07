Si Le PSG n’a pas fait d’offre pour un Lionel Messi en fin de contrat au 30 juin dernier avec le FC Barcelone, c’est parce que le n°10 argentin a fait le choix de la continuité. Mais Paris y a pensé bien fort. Du moins son vestiaire. Partenaire de sélection de la Pulga, Leandro Paredes a confirmé à ESPN qu’il y a quelque temps l’avenir de Leo Messi avait été un sujet au PSG. “Oui, on en a beaucoup parlé au club quand il est sorti que Leo pourrait venir à Paris. C’était un rêve qu’il puisse être avec nous la saison suivante, mais bon, ça ne se fera pas et j’espère qu’il en profitera là où il jouera”, a commenté le milieu de terrain du PSG vainqueur de la Copa América 2021 contre le Brésil au Maracana.

Au sujet de la conversation amicale et détendue qu’il a eue avec Neymar et Messi dans les escaliers du stade après la finale, Leo Paredes a confirmé qu’ils n’avaient pas parlé football : “Nous avons parlé beaucoup plus de la vie que du football ou de la finale elle-même. Nous avons parlé de ce que chacun de nous allait faire pendant ses vacances, où il allait, ce qu’il allait faire.” Interrogé sur le mercato en cours du PSG, Leandro Paredes a constaté l’ambition du club : “On avait déjà un effectif très bon, des joueurs de premier niveau s’y ajoutent. Sans aucun doute ils nous apporteront ce plus dont on a besoin dans la lutte pour la Champions League. Le PSG crée une grande équipe pour la suite.”