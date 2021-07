Vu et lu dans la presse hexagonale au sujet du PSG ce dimanche 18 juillet 2021 : Les dossiers Kylian Mbappé et Paul Pogba pour commencer.

Car dans L’Equipe il est question de l’avenir des Bleus. Concernant Pogba et Mbappé (les deux sous contrat jusqu’en 2022), on peut lire que “les dossiers sont connus de tous mais aujourd’hui en attente”. Au sujet de l’attaquant, il est écrit que “faute de garanties sur le recrutement”, KM refuse pour le moment de prolonger son contrat. Ce qui place le PSG en position délicate. Paul Pogba est lui “séduit par l’intérêt manifesté par le PSG, selon des membres de son entourage”. Mais il y a deux problèmes au moins : Manchester United n’a pas encore écarté l’idée de lui proposer une prolongation de contrat et Paris doit “faire de la place” dans l’entrejeu pour l’accueillir.

Dans le journal sportif il est aussi dit que la Juventus aimerait recruter Mauro Icardi, mais que “la faisabilité de l’opération dépend de l’avenir de Cristiano Ronaldo, dont le départ cet été est loin d’être évident.” Arnaud Hermant observe que l’AS Rome est “aussi intéressée par Icardi mais, que financièrement, le dossier apparaît encore plus difficile à concrétiser.” Et il ajoute concernant l’attaquant acheté 50M€ plus bonus en 2020 : “Le PSG n’a jamais caché, depuis plusieurs mois, qu’en cas d’offre satisfaisante, il ne s’opposerait pas à son départ.” Mais qu’est-ce qu’une offre satisfaisante dans un contexte de crise ? C’est pourquoi “à ce jour, l’avenir d’Icardi semble tout de même davantage s’inscrire au PSG.”

Achraf Hakimi, la recrue à 60M€ hors bonus, a été testé jeudi positif au Covid et placé à l’isolement pour dix jours (comme Édouard Michut). Pour Le Parisien il y a “déjà un problème à droite” pour le PSG puisque Colin Dagba, “victime d’une entorse à la cheville avec les espoirs le 31 mai, n’a toujours pas repris la compétition.” Surtout “la période de quarantaine pourrait être rallongée en cas d’apparition de symptômes dans les prochains jours.” Du coup, il y a une menace sur sa participation d’Achraf Hakimi au Trophée des champions, le 1er août, face à Lille. Décaler Thilo Kehrer à droite priverait Mauricio Pochettino d’une solution dans l’axe. Sergio Ramos est au travail. Marquinhos est en vacances jusqu’à début août. Presnel Kimpembe – comme Mbappé – “n’est pas attendu au camp des Loges avant vendredi ou samedi prochain.” C’est pourquoi “il serait heureux que Achraf Hakimi retrouve rapidement l’intégralité de ses capacités.”