Toujours prompt à répondre aux questions des médias argentins, le milieu de terrain du PSG (fan de Boca) Leandro Paredes s’est exprimé sur TyC Sports. Il a expliqué que sa carrière se faisait toujours à Paris. “J’ai envie de rester encore un bon moment en Europe. J’y suis bien, heureux, j’ai un long contrat au PSG”, a expliqué l’international argentin. Interrogé sur une signature du Kun Agüero, 32 ans, qui va quitter libre Manchester City, Leandro Paredes a eu la réponse de circonstance. “On aime toujours jouer avec les meilleurs et Kun est l’un d’entre eux. J’espère qu’il décidera d’abord du meilleur pour lui et ensuite, s’il vient avec nous, il sera le bienvenu.”

En ce qui concerne sa relation avec Mauricio Pochettino, son entraineur et compatriote, le joueur est aux anges. “Il m’a beaucoup apporté depuis le jour de son arrivée. Il a pris le temps de me parler, il m’a donné beaucoup de sérénité et de confiance, ce qui pour un joueur est l’essentiel. Je pense que nous avançons ensemble, tous les deux, sur la bonne voie”, a déclaré le milieu de terrain. Et il a ajouté: “Il m’a demandé de jouer librement, d’être toujours en contact avec le ballon, d’essayer de jouer mon jeu, de prendre du plaisir, et cela pour moi c’est plus que suffisant. J’espère continuer à lui rendre cette confiance sur le terrain.” Demain, contre Lille (17h/C+), Leo Paredes en aura l’opportunité.