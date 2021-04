“Même si personne ne le dit à haute voix, Mauro Icardi est sur le marché”, c’est ainsi que la Gazzetta dello Sport parle de l’attaquant argentin du PSG (27 buts et 10 passes décisives en 53 matches) transféré l’été dernier. “Le club parisien est prêt à sacrifier l’Argentin pour financer les prolongations de contrat de Kylian Mbappé et Neymar. L’alternative est déjà à la maison: Moise Kean a convaincu tout le monde”, écrit Alessandro Grandesso. Le salaire de Mauro Icardi au PSG est de 800.000€ par mois. Manchester United pourrait être une piste si Edinson Cavani n’est pas conservé.

Du côté de Tuttosport, On parle d’une signature de Moise Kean à la Juventus au terme de son prêt (par Everton) au PSG… “L’attaque de la Juventus va changer et le plus certain est que les Bianconeri feront tout pour ramener Moise Kean à la maison. Si la confirmation d’Alvaro Morata n’est pas évidente (l’Atletico attend la décision des champions d’Italie mi-mai) et que le renouvellement de Paulo Dybala est toujours dans les tuyaux (le contrat expire en 2022), l’opération « Kean bis» continue d’avancer. L’Italien de 21 ans est toujours intéressé et peut arriver quel que soit le choix de Cristiano Ronaldo, pour le moment parti pour honorer la dernière année de son contrat”, lit-on. “Mino Raiola, en excellents termes avec Everton et la Juventus, travaille déjà dans les coulisses pour trouver un bon compromis. La volonté du PSG demeure, mais en ce moment sous la Tour Eiffel, on semble se concentrer sur d’autres questions: les renouvellements de contrat de Mbappé et Neymar, et l’éventuel accord avec Messi.”