Exclu lors du Classique face à l’Olympique de Marseille dimanche, Lucas Beraldo manquera un deuxième match d’affilée avec les Rouge & Bleu.

Si un PSG en infériorité numérique est venu à bout de l’Olympique de Marseille (0-2) dimanche dernier, cette rencontre aurait pu basculer du mauvais côté pour les Rouge & Bleu. Exclu injustement d’un carton rouge direct juste avant la pause, Lucas Beraldo était dans l’incompréhension au moment de sa sortie. Après vérification du VAR, l’arbitre du match, Benoît Bastien, a estimé que le défenseur brésilien avait annihilé une occasion nette de but, à 45 mètres de la cage de Gianluigi Donnarumma, après un duel épaule contre épaule avec Pierre-Emerick Aubameyang le long de la ligne de touche.

Beraldo suspendu pour PSG / Clermont. Lucas Hernandez aussi sanctionné

Réunie ce mercredi, la commission de discipline de la LFP a livré ses différents verdicts. Et concernant Lucas Beraldo, il n’y aura pas de clémence de la part de l’instance de football. Le défenseur de 20 ans a bien été sanctionné de deux matches de suspension ferme, comme c’est toujours le cas avec un carton rouge direct. Après avoir déjà purgé une rencontre de suspension ce mercredi face au Stade Rennais en Coupe de France, le numéro 35 des Rouge & Bleu manquera la 28e journée de Ligue 1 face à la lanterne rouge, le Clermont Foot 63 (ce samedi à 21h sur Canal Plus Foot et Canal Plus Sport 360). Dans des propos accordés à L’Equipe, Sébastien Deneux, le président de la commission de discipline de la LFP a expliqué cette sanction : « Le joueur a pris un match pour son expulsion (le barème est de deux normalement dans ce cas) mais il avait deux avertissements à son casier (23e et 27e journées) plus son carton jaune de la 15e minute à Marseille. Avant son exclusion, il était donc déjà suspendu pour accumulation de 3 cartons jaunes en 10 matches ! » Devenu un titulaire en puissance depuis son arrivée en janvier dernier (16 matches disputés pour 1.182 minutes), Lucas Beraldo a aussi connu ses premières sélections avec le Brésil lors de la trêve internationale de mars (180 minutes disputées face à l’Angleterre et l’Espagne). Ce repos forcé pour l’ancien de São Paulo lui permettra sûrement de récupérer au mieux physiquement dans ce sprint final.

À noter que Lucas Hernandez a aussi été sanctionné par la commission de discipline de la LFP. Après avoir récolté un troisième carton jaune en l’espace de dix rencontres, l’international français a été suspendu d’un match ferme. Une sanction qui prendra effet à partir du mardi 9 avril 2024 à 0h00. Le défenseur parisien manquera donc la réception de l’Olympique Lyonnais le 21 avril prochain (dimanche à 21h sur Prime Video) en conclusion de la 30e journée de Ligue 1.