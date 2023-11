Pas de recrutement au poste de latéral gauche cet hiver ?

Depuis le début de la saison, c’est Lucas Hernandez qui joue au poste de latéral gauche, Nuno Mendes n’étant pas apte à jouer. Alors que l’on évoquait une possibilité pour le PSG de recruter à ce poste cet hiver, ce ne devrait finalement pas être le cas.

Nuno Mendes n’a plus rejoué avec le PSG depuis avril en raison d’une blessure à l’ischio-jambier et d’une rechute durant l’été. L’international portugais (21 ans) a décidé, en accord avec ses dirigeants, de se faire opérer en septembre dernier. À l’issue de cette dernière, il doit observer un temps d’absence de quatre mois. L’ancien du Sporting doit faire son retour sur les terrains au mois de février. Depuis le début de la saison, c’est Lucas Hernandez qui occupe ce poste. Dernièrement, Achraf Hakimi et Nordi Mukiele ont également joué à ce poste. Afin de compenser l’absence de Nuno Mendes et dans le but de faire souffler l’international français, les dirigeants parisiens pensaient à recruter un latéral gauche lors du mercato hivernal. Mais ce ne serait plus d’actualité.

Le PSG privilégie les retours de Kimpembe et Mendes

Selon l’Equipe, les dirigeants du PSG misent plutôt sur les retours de Presnel Kimpembe et Nuno Mendes pour tenir la baraque jusqu’au printemps plutôt que de recruter un nouveau joueur. « Même si ces deux dossiers ont connu des hauts et des bas, leurs états de forme sont jugés aujourd’hui satisfaisants. » Le club surveille leur évolution, assure le quotidien sportif. Si tout se passe bien, le PSG aimerait aligner Lucas Hernandez au match aller du possible huitième de finale et Nuno Mendes au retour. Presnel Kimpembe permettant d’obtenir plus d’options dans l’axe. En ce qui concerne le milieu de terrain, les dirigeants Rouge & Bleu ne prévoient pas non plus de recruter, Warren Zaïre-Emery fera son retour après la trêve et ils estiment être assez fournis dans ce secteur. Aligné lors des trois derniers matches de Ligue 1 dans le couloir gauche, Nordi Mukiele a donné satisfaction en interne, avance l’Equipe. Son état d’esprit est également souligné, conclut le quotidien sportif.