Deux jours avant de défier Newcastle, le PSG s’est entraîné ce dimanche. Forfait contre les Anglais, Marquinhos a repris la course. Presnel Kimpembe était bien présent avec ses coéquipiers.

Mardi soir (21 heures, Canal Plus Foot, RMC Sport 1), le PSG reçoit Newcastle dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Une rencontre ultra-importante pour les Parisiens, qui se doivent de s’imposer afin de se rapprocher de la qualification en huitièmes de finale et s’offrir potentiellement une finale pour la première place du groupe contre le Borussia Dortmund le 13 décembre prochain. Pour cette rencontre, Luis Enrique devra faire sans Warren Zaïre-Emery, absent jusqu’à la fin de l’année, et Marquinhos, revenu blessé de la trêve internationale.

Marquinhos a repris la course

Victime d’une petite lésion aux ischio-jambiers droit lors du match entre le Brésil et l’Argentine, remporté par les Argentins (0-1), le capitaine du PSG doit être éloigné des terrains pendant une dizaine de jours. Forfait pour le match contre Monaco (5-2), il le sera aussi pour la réception – au Parc des Princes – de Newcastle dans deux jours. Mais le défenseur central était bien présent sur les pelouses du Campus PSG ce dimanche, lui qui a repris la course avec un préparateur physique, comme on a pu le voir dans la vidéo de l’entraînement du jour postée par le PSG sur ses réseaux sociaux. Outre Nuno Mendes et Warren Zaïre-Emery? qui ne rejoueront pas avant la trêve hivernale, Luis Enrique pouvait compter sur un groupe au complet à l’entraînement. Absent depuis plusieurs mois, Presnel Kimpembe a retrouvé l’entraînement collectif depuis une quinzaine de jours. Ce dimanche, il était bien présent à ses coéquipiers. Il se rapproche de plus en plus d’une convocation par son coach.