Pas de Sergio Ramos face à Chambly (LP)

Après sa victoire contre Le Mans mercredi (4-0), le PSG retrouve le Camp des Loges demain matin (11 heures, PSG TV Premium/ Twich) pour son deuxième match de préparation à la saison 2021-2022 contre Chambly (N). Une rencontre que ne disputera pas Sergio Ramos comme le rapporte Le Parisien. Le défenseur central espagnol (35 ans) poursuit sa préparation physique au centre Oredoo. Keylor Navas, Colin Dagba, Juan Bernat et Rafinha devraient aussi être ménagés demain. Au contraire de Layvin Kurzawa et Ander Herrera. Très en vue contre Le Mans (un but, un poteau), Ismaël Gharbi pourrait de nouveau être titulaire comme Achraf Hakimi (passeur décisif).