Quand Sergio Ramos demande le numéro 4 à Kehrer

Sergio Ramos a rejoint le PSG il y a un peu moins d’une semaine. Le légendaire défenseur central (35 ans) a signé un contrat de deux ans, soit jusqu’en juin 2023. L’international espagnol a un numéro fétiche, le numéro 4. Mais lors de son arrivée chez les Rouge & Bleu, ce numéro était la propriété de Thilo Kehrer. Le défenseur allemand a accepté de laisser son numéro à Ramos, récupérant lui, le 24. Sur son compte Instagram, SR4 a dévoilé les “coulisses” de cette demande de numéro. Dans la vidéo postée, on voit Sergio Ramos demander à son nouveau coéquipier de lui laisser le numéro 4. “Salut les gars, comment allez vous? Mon ami, j’ai besoin de ce numéro s’il te plaît. S’il te plait ! Tu n’as pas besoin de ce numéro. Je vous embrasse.” Place ensuite à une image de lui avec le maillot Sergio Ramos 2023 avec le générique de la série Friends. Après quelques secondes on voit Thilo Kehrer et Keylor Navas qui explique que Ramos devra payer pour ce numéro 4 et que ce sera “muy caro (très cher). “Nous sommes en train de négocier le numéro, c’est très cher, répond Navas. C’est très cher”, insiste Kehrer avant que le portier ne termine en expliquant “ne t’inquiète pas, je m’occupe de payer.” Une petite vidéo pleine d’humour.