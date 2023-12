Pas de supporters de Nantes pour le match contre le PSG

La mort d’un supporter de Nantes en marge de la rencontre contre Nice le week-end dernier va entraîner l’interdiction de déplacement des supporters lors des matches à risques. Le match entre le PSG et Nantes sera concerné.

Depuis le début de la saison, les incidents autour ou dans les stades se multiplient. Samedi soir, en marge de la rencontre entre Nantes et Nice, un supporter nantais est décédé. Un nouvel évènement tragique qui a amené plusieurs observateurs du football, dont la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, qui demandait l’interdiction de déplacement des supporters. « Ses annonces ont trouvé rapidement un prolongement concret puisque tous les matches à risques jusqu’au 18 décembre se disputeront sans supporters visiteurs« , indique l’Equipe.

A voir aussi : La ministre des Sports aurait voulu arrêter le match face à l’OM

Les supporters nantais sanctionnés par la commission de discipline

Le quotidien francilien explique que le match entre le PSG et Nantes samedi soir (21 heures, Canal Plus Foot) est concerné par cette interdiction, « même s’il était déjà acté qu’il n’y aurait pas de supporters nantais au Parc des Princes, car ils ont été sanctionnés par la commission de discipline de la Ligue en raison de l’utilisation de fumigènes ces dernières semaines. » Lors de la quinzième journée de championnat, Lorient-OM et Nice-Reims devraient aussi être impactés. Le choix des matches qui seront privés de supporters adversaires se fera en fonction du classement de la rencontre par la Division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), indique l’Equipe. Cette dernière dispose d’un barème allant de 1 à 5 (1 représentant un risque léger, contrairement à 5). « Désormais, même un match classé risque 1 se jouera sans supporter visiteur quel qu’il soit (ultra ou quidam). Les préfets des clubs concernés devront prendre des arrêtés préfectoraux qui seront doublés par des arrêtés du ministère de l’Intérieur, le seul habilité à interdire un déplacement.«