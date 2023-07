Le PSG poursuit sa tournée au Japon dans la capitale du pays, Tokyo. Ce dimanche, c’était jour de repos pour les Parisiens.

Depuis une semaine, le PSG a pris ses quartiers au Japon afin de poursuivre sa préparation à la saison 2023-2024. Les Parisiens étaient à Osaka pour la première partie de leur séjour en terre nipponne. Ils y ont joué deux matches avec un nul contre Al Nassr (0-0) et une défaite contre le Cerezo Osaka (2-3). À l’issue de cette rencontre, la délégation parisienne a pris le chemin de Tokyo avec en prime un match amical contre l’Inter Milan mardi midi. Ce dimanche, les joueurs de Luis Enrique ont eu le droit à une journée de repos. Il n’y avait pas d’entraînement au programme. Les Parisiens ont tout de même eu droit à des activités marketing ce matin.

Les joueurs dispersés en plusieurs groupes

Comme le rapporte RMC Sport, Layvin Kurzawa, Manuel Ugarte, Fabián Ruiz, Ismaël Gharbi, Noha Lemina et Louis Mouquet « avaient rendez-vous avec des élèves de 8 à 12 ans d’une école de Tokyo avec qui ils ont pu faire quelques matches sur petit terrain devant les journalistes japonais. » De leur côté, Gianluigi Donnarumma, Lucas Hernandez, Renato Sanches, Hugo Ekitike et Carlos Soler se sont rendus au chevet d’enfants malades pour leur offrir des cadeaux et leur apporter un peu de réconfort au Jikei University Hospital. Un troisième groupe composé de Kang-In Lee, Juan Bernat, Marco Asensio, Milan Škriniar, Ethan Mbappé et Serif Nhaga s’est rendu dans une salle d’arcade où les joueurs ont pu s’affronter dans différentes parties de jeux vidéo. Le capitaine du PSG, Marquinhos, Marco Verratti, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Vitinha et Warren Zaïre-Emery étaient conviés par Nike sur le terrain d’une école de la capitale japonaise. De son côté Loïc Tanzi indique que les joueurs du PSG ont quartier libre ce soir. « L’occasion de découvrir un peu la ville« , avance le journaliste.