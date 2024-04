Ce mardi, le PSG devra renverser la situation face au FC Barcelone pour espérer se qualifier pour les demi-finales de Ligue des champions. Et l’ancien Parisien Javier Pastore croit fortement aux chances des Rouge & Bleu.

Ce mardi (21h sur Canal Plus Foot et RMC Sport 1), le PSG aura un seul objectif en tête : renverser le FC Barcelone pour une qualification en demi-finales de la Ligue des champions. Après une défaite 2-3 au Parc des Princes mercredi dernier, les joueurs de Luis Enrique devront montrer un visage plus solide pour espérer un scénario favorable. Ancien du PSG, Javier Pastore a partagé sa confiance avant la rencontre dans un entretien au quotidien Le Parisien. Actuellement sans club, l’Argentin de 34 ans, qui sera présent au stade de Montjuïc pour supporter le PSG, croit fortement à une qualification parisienne, et cela passera aussi par un Kylian Mbappé des grands soirs. Extraits choisis.

Luis Enrique doit-il faire des réajustements tactiques ?

« Je n’en suis pas certain. Dans l’ensemble, le PSG a fait un bon match à l’aller. L’entrée de Pedri (à la 61e minute) a fait une grande différence car c’est un joueur à la vision de jeu unique. Il a fait basculer le match avec sa passe décisive (pour Raphina sur le but du 2-2). Mais avant ça, Paris avait le contrôle. Le retour de Hakimi (suspendu à l’aller) peut aussi changer beaucoup de choses car en plus d’être une garantie sur le plan défensif, il crée constamment le danger offensivement avec ses montées dans le couloir droit. Il est fondamental. J’espère qu’il sera dans les meilleures dispositions physiques car l’une des clés sera de créer des situations d’un-contre-un sur les côtés, où le Barça a également des joueurs très rapides. »

Le PSG peut-il se qualifier sans un grand Kylian Mbappé ?

« Oui, car il possède d’autres profils de très haut niveau. Barcelone a été très intelligent en lui mettant en permanence deux joueurs sur le dos mercredi. Il a été très bien contrôlé. Mais en attirant les défenseurs, il libère des espaces pour les autres. Ce qui explique pourquoi on a beaucoup plus vu (Ousmane) Dembélé sur le côté droit dans ces situations d’un-contre-un qu’il aime tant. Ceci dit, je suis persuadé qu’on va voir un grand Mbappé mardi. Le connaissant un peu, c’est le joueur qui aura le plus d’envie de se qualifier. Avec la nécessité qu’a le PSG de marquer, il va prendre ses responsabilités et faire un très grand match. À l’aller, il a quand même été dangereux à deux ou trois reprises. Le problème, c’est qu’on est habitués à ce que chacune de ses actions se termine par un but. Il n’y a aucune raison de douter de lui. Il va répondre présent. »

Jouer à Montjuïc plutôt qu’au Camp Nou, est-ce que cela change l’approche mentale de la rencontre ?

« Je ne crois pas. Ce sont deux grandes équipes habituées à jouer dans tout type d’environnement. Oui, le Camp Nou est imposant pour un joueur, je l’ai vécu, mais ce sera une grande atmosphère dans tous les cas. Avec le résultat de l’aller, la pression sera sur les épaules du Barça. Paris n’a rien à perdre. L’autre élément à prendre en compte, c’est que le PSG a pu se reposer totalement entre l’aller et le retour, contrairement à Barcelone qui a joué à Cadix (victoire 1-0 du Barça). Ça peut être un avantage mais il n’y a pas de vérité : des joueurs se sentent mieux après une coupure d’une semaine et d’autres préfèrent jouer tous les trois jours pour garder le rythme. À ce stade de la saison, je pense que ça ne fera pas une grande différence car tout le monde est préparé à ces cadences. »