Pendant sept ans, Javier Pastore a illuminé les supporters du PSG sur le terrain avec son très beau, ses dribbles et ses inspirations. Malheureusement, sa fin d’aventure à Paris a été marquée par des blessures qui ne lui ont pas permis de finir sa carrière parisienne de la meilleure des manières. Six ans après son départ, l’international argentin suit toujours avec attention l’actualité de son ancien club. Ce dimanche, il sera devant sa télévision pour regarder le Classico. Dans une interview accordée à l’émission Stephen Brunch sur RMC, El Flaco s’est remémoré ses souvenirs de Classico, sa vision sur celui de ce soir, et des joueurs qu’il aime regarder au PSG.

Ses souvenirs de Classico

« C’est toujours spécial de jouer un Classico. Ce sont de très bons moments quand je gagnais et des mauvais moments quand je perdais. Mais ce sont toujours des beaux matches pour la carrière d’un joueur. Un souvenir particulier d’un Classico ? Il y a un match au Vélodrome en 2017 ou 2018 je ne sais plus (2017, NDLR), je ne devais pas jouer. C’était Draxler qui devait jouer. Mais le jour du match, il avait de la fièvre. Je suis rentré et j’ai fait une passe énorme pour Cavani. Ce match, je me souviens bien de beaucoup d’actions que j’avais faites. C’était magnifique pour moi, puisque je ne devais pas jouer normalement. »

Comment il va regarder le Classico ?

« C’est un dimanche de Classico. Je ne bouge pas de la maison. Je vais le regarder tout seul. J’ai déjà parlé avec ma femme et mon fils pour qu’ils aillent ailleurs. Inquiet ou serein ? C’est toujours risqué. Les Classicos, ce sont des matches différents. Marseille a une bonne équipe, mais j’ai beaucoup de confiance en Paris. Il y a des joueurs techniquement et individuellement qui à n’importe quel moment peuvent faire la différence. C’est une équipe qui joue très bien au football. Je vois Paris tranquille. Sincèrement, je suis tranquille. Je vais regarder le match comme un supporter. Je vais profiter de ça. »

Des joueurs qui lui procurent des émotions au PSG ?

« Oui, bien sûr. Moi, j’aime beaucoup Barcola. C’est un joueur qui, à chaque fois qu’il touche la balle, c’est un joueur différent. Dembélé aussi, avec sa vitesse et son dribble. Dans la vitesse, c’est unique, il n’y a pas beaucoup de joueurs comme lui. Il y a aussi Vitinha. C’est un joueur qui me rappelle un peu Marco Verratti. Ça joue tout petit au milieu, qui garde le ballon, qui le demande tout le temps. C’est des joueurs que j’aime beaucoup. »

Rabiot à l’OM

« Je n’ai pas encore regardé un match de Marseille avec Rabiot avec ce maillot. Ça va être différent. C’est quelque chose que l’on ne s’attend jamais. Un joueur qui a grandi au PSG, qui a explosé au PSG. Mais à la fin, c’est un travail. Il a trouvé que pour lui, c’était la meilleure solution d’aller là-bas. Je ne suis personne pour critiquer ou ne pas être d’accord avec son choix. C’est un garçon que j’estime beaucoup. Je l’aime beaucoup. Il était très jeune quand il a joué avec moi à Paris. J’attends toujours les meilleures choses pour lui parce que l’on a passé de très bons moments ensemble. C’est des choix, chacun fait les choix qu’il veut. S’il pense que c’est le meilleur pour sa carrière, pour le futur, je suis d’accord. Après, ça va être compliqué de le voir avec un autre maillot. Je ne l’aurais pas fait ? Non. »

Pourquoi il n’est pas resté plus longtemps au PSG ?

« Ce sont des choix aussi. Moi, je savais que je ne pouvais pas avoir beaucoup de temps de jeu parce que l’année d’avant, Mbappé et Neymar étaient arrivés. On avait Cavani, Di Maria, Draxler, Lucas. On était plein de joueurs offensifs et moi, je voulais avoir ma chance et jouer, avoir la pression de bien faire aux entraînements et tout pour arriver à jouer. Je savais qu’avec les joueurs qui étaient arrivés, c’était plus compliqué d’avoir du temps de jeu. J’ai alors décidé avec le club de partir avant que mon contrat ne se termine. Si j’attendais un an, je pouvais partir libre, mais je voyais que ce n’était pas juste pour le club, qui m’avait beaucoup donné et qui m’avait fait confiance à seulement 21 ans. Il avait investi beaucoup d’argent et je pense que la meilleure solution, c’était d’être vendu, comme ça le club pouvait avoir un peu d’argent de tout ce qu’il m’avait donné en sept ans. Je pensais que c’était la meilleure solution pour le club et moi. Si ce n’était que moi, bien sûr que je voulais rester. Le président m’avait fait une proposition pour encore rester quatre ans. Mais pour moi, ce n’était pas juste. J’allais prendre de l’argent et ne pas jouer. »

Dans cette interview, l’ancien joueur du PSG a également fait savoir qu’il ne devrait plus rejouer au foot et qu’il devrait officialiser sa retraite dans les mois à venir.