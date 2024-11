OM / PSG – Un groupe du PSG sans surprise pour le Classico

Ce dimanche soir (20h45, DAZN), le PSG se déplace sur la pelouse de Marseille en clôture de la neuvième journée de Ligue 1. Pour ce Classico, Luis Enrique peut compter sur un groupe au complet.

Leader du championnat, le PSG voudra conserver sa place ce dimanche soir en s’imposant lors du Classico face à Marseille sur la pelouse du Stade Vélodrome. Pour cette rencontre, Luis Enrique pourra compter sur un groupe au complet. Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez et Gonçalo Ramos, absents de longue date, ne seront pas du voyage.

Pas d’absence surprise

Le coach du PSG pourra composer une équipe compétitive avec la présence de Vitinha, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola ou encore Warren Zaïre-Emery et Joao Neves dans son groupe. Les titis Senny Mayulu et Yoram Zague sont également présents, au contraire d’Ibrahim Mbaye, qui n’était pas là non plus pour la rencontre contre le PSV Eindhoven en Ligue des champions.

Le groupe du PSG pour le Classico