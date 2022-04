Légende du PSG et meilleur buteur des Rouge & Bleu (109) pendant quelques années, Pedro Miguel Pauleta suit toujours de près l’actualité de son ancienne équipe. Depuis la piteuse élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, les joueurs parisiens sont pris en grippe par les supporters Rouge & Bleu. l’Aigle des Açores comprend la colère des supporters.

« Les supporters du Paris Saint-Germain sont énormes, ils sont toujours derrière leur équipe. Mais parfois, bien sûr, ils ne sont pas contents, et ça c’est normal, défend Pauleta dans une interview accordée au Figaro. Je crois que les joueurs sont habitués. C’est à eux de changer ça très vite, de gagner des matches comme ils l’ont fait le week-end dernier, indique le quatrième meilleur buteur de l’histoire du PSG avant de souligner la grande importance des fans du PSG. C’est vrai que le club a beaucoup changé depuis que je suis parti. À l’époque, on n’avait peut-être pas une grande équipe comme aujourd’hui bien sûr, mais la pression de gagner, la pression des supporters était toujours là. C’est ça qui fait un grand club. Ce sont les supporters. (Il insiste) Ce sont les supporters le plus important.«