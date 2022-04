Les années se suivent et se ressemblent pour le PSG. Une fois la campagne de Ligue des Champions terminée, plus ou moins prématurément, la saison semble sans saveur pour les Parisiens. Au cours de cet exercice 2021-2022, c’est en huitième de finale que le Paris Saint-Germain a échoué dans la plus prestigieuse des coupes d’Europe. Le 9 mars dernier, au Santiago Bernabeu face au Real Madrid, une énième soirée irréelle s’est ajoutée dans l’histoire européenne du Paris Saint-Germain. Quelques semaines avant cette désillusion, le club de la Capitale a également connu une sortie prématurée, à l’échelle nationale, en Coupe de France. Le 31 Janvier, c’est l’OGC Nice qui vient sur la pelouse du Parc des Princes jouer un mauvais tour aux hommes de Mauricio Pochettino. Au cours d’une séance de tirs au but épique, c’est Marcin Bulka qui fait la différence, notamment en sortant les penalties de Leandro Paredes (27 ans), et Xavi Simons (19 ans). Comme un clin d’œil du destin, c’est le gardien polonais prêté par le PSG qui crucifie Mbappé (24 ans) et ses coéquipiers. Si sur le papier, cette saison semble désormais sans saveur, il existe tout de même des motifs d’espoir pour assister à un sprint final digne de ce nom.

Le dixième titre

Le premier, et le plus évident : la course au titre. Si pour beaucoup celle-ci est sans intérêt et remportée d’avance, elle garde tout de même une saveur particulière. Le Paris Saint-Germain a, dans un premier temps, l’occasion de glaner le dixième titre de champion de France de son histoire, faisant ainsi des Rouge & Bleu le club le plus titré de l’histoire, à égalité avec l’AS Saint-Etienne. Un dixième titre ça se gagne certes, mais avec les honneurs. C’est pour cela qu’il sera intéressant d’observer une réaction d’orgueil chez les Parisiens pour le sprint final.

Une réaction d’orgueil

En Ligue 1, le PSG a beaucoup trop patiné cette saison. Si le club compte 65 points et 12 longueurs d’avance sur le deuxième, l’Olympique de Marseille, dans le jeu l’histoire est tout autre. En 2021-2022, le club de la capitale rencontre des difficultés, même lors de ses victoires. A l’image du match face à Rennes le 11 février dernier. Au Parc de Princes, les Parisiens ne parviennent pas à faire la différence face aux Bretons, et se reposent sur Kylian Mbappé qui trouve la faille en toute fin de match pour l’emporter 1-0. Ajouté aux deux défaites, face à Nice (0-1 ; 3-0), et Monaco (3-0), les zones d’ombres sont beaucoup trop nombreuses pour une équipe et un club tel que le PSG. C’est pour cela qu’une réaction d’orgueil est attendue après la trêve internationale de ce mois de mars, afin de remporter ce dixième titre de la meilleure des manière, en plus de « se respecter » comme le disait Kylian Mbappé à la suite de la défaite à Monaco juste avant la trêve, au micro d’Amazon : « Il faut se respecter soi-même. C’est important si on a un minimum d’estime pour ce qu’on fait, pour ce qu’on veut être, ce qu’on aspire à être. On doit se respecter« .

Les prémices de la saison prochaine

En cette fin de saison, l’avenir de beaucoup d’éléments au Paris Saint-Germain reste incertain. Le fameux ménage est annoncé, et se dessine au fil des semaines. Il est sans aucun doute un des intérêts de ce sprint final, afin observer ce qui pourrait se présager pour la saison 2022-2023. Cela passera par des choix forts de Mauricio Pochettino. Ces choix seront indéniablement des indications sur la place de chacun dans le projet du Paris Saint-Germain, et de l’éventuel rôle attribué ou que le club souhaite attribuer. En plus du temps de jeu des joueurs installés et des plus anciens, celui des titis parisiens sera également à surveiller. Il sera curieux d’observer si Maurico Pochettino fera d’avantage confiance à des jeunes joueurs, avec Xavi Simons en tête de gondole. En plus de la lecture sportive que l’on pourra avoir des choix du coach argentin, il faudra par ailleurs comprendre les messages envoyés aux uns et aux autres sur les différentes situations contractuelles des joueurs de l’effectif.

Respecter l’adversaire

On vit une des saisons les plus disputées dans l’histoire récente de la Ligue 1. Le Paris Saint-Germain affronte en clôture à l’occasion de la 31e journée de championnat ce samedi (21h00) le Clermont Foot. Les Auvergnat, qui jouent le maintien, prendront donc cette rencontre au sérieux. Dans le calendrier des hommes de Mauricio Pochettino, il restera en cette fin de saison des confrontations contre Angers, Troyes et Metz, tous des clubs qui jouent leur peau dans l’élite dans ce sprint final. Il serait très mal vu que le club de la capitale ne puisse pas assurer une certaine équité au classement de la Ligue 1 en ne prenant pas au sérieux les huit prochaines rencontres. Véritable locomotive du championnat de France, le PSG a une image et un statut à tenir au sein de football français.

Kylian Mbappé

La raison la plus « bankable » de suivre cette fin de saison du PSG : Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l’international français fait couler l’encre dans toutes les rédactions d’Espagne, de France, et d’ailleurs. Débarquer au Real Madrid comme annoncé par beaucoup depuis des mois, ou parapher un nouveau contrat avec le Paris Saint Germain ? Nul doute que le football mondial est suspendu à la décision de Kylian Mbappé. Pour cela, chacune de ses déclarations d’après match, chacune de ses célébrations (en imaginant qu’il y en aura le plus possible), chacune de ses réactions seront épiées avec minutie, et feront l’objet de débats et lectures de la part de tous les supporters et observateurs. En plus de sa situation contractuelle, Mbappé (17 buts) est au coude à coude avec Wissam Ben Yedder (18 buts) et Martin Terrier (17 buts) pour le titre de meilleur buteur de la saison 2021-2022, et quand on connaît la compétitivité de l’attaquant des Rouge & Bleu, il est évidement hors de question de faire l’impasse là-dessus. Actuellement à 158 buts sous les couleurs du PSG, ce titre de meilleur buteur le rapprocherait le plus possible des 200 buts d’Edinson Cavani et donc de la place de meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain, histoire de se mâcher le travail, avant de le finir la saison prochaine … .