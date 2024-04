Nous sommes à 48 heures de la rencontre entre le PSG et Barcelone, et il reste encore des incertitudes du côté de l’effectif barcelonais.

Cela fait un mois qu’on attend ce moment, le choc entre le Paris Saint-Germain et le Barça dans le cadre des 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Les Parisiens retrouvent ce stade de la compétition pour la première fois depuis… 2021. Et chose assez exceptionnelle : l’effectif des Rouge & Bleu est (quasiment) au complet ! Presnel Kimpembe est le seul joueur présent dans l’infirmerie tandis qu’Achraf Hakimi est lui suspendu pour cette affiche. C’est donc un Paris Saint-Germain avec ses forces vives qui seront présents au Parc des Princes ce mercredi… Une situation un peu plus trouble côté catalan, qui espère certains retours même si l’incertitude est grande.

De Jong et Christensen dans le groupe… Mais pas dans le 11 ?!

Le FC Barcelone a enchaîné les blessés et les pépins physiques tout au long de la saison, à l’image d’un Gavi ou Alexandre Baldé, qui sont d’ores et déjà forfaits pour le match de mercredi. Néanmoins, ces dernières semaines l’infirmerie était plutôt garnie avec les présences d’Andreas Christensen (gêne au tendon d’Achille), Pedri (déchirure au muscle fémoral de la cuisse droite) ou encore Frenkie De Jong (entorse du ligament latéral externe de la cheville droite). La presse catalane donne des nouvelles de ces trois joueurs, et elles sont plutôt positives… pour les supporters Blaugranas. En effet, Mundo Deportivo révèle que le retour à la compétition du Danois progresse bien, et le joueur ambitionne d’être à Paris. Concernant le milieu de terrain néerlandais, le média local explique que le joueur a aussi de bonnes chances d’être de retour dans le groupe pour le 1/4 de finale aller… mais il n’est pas précisé si ce dernier pourrait démarrer la rencontre. Enfin pour Pedri, le doute est plus important. Si l’international espagnol a fait son retour à l’entrainement, il semble être trop juste pour jouer et donc d’être du voyage dans la capitale française.

Les Barcelonais se rendront à Paris ce mardi, et communiquera par la suite son groupe… de quoi être définitivement fixé sur les forces en présence ou non pour ce choc européen.