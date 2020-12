Demain soir à 21h (la chaîne Téléfoot), le PSG recevra le FC Lorient, dans le cadre de la 15ème journée de Ligue 1. Une semaine importante pour les Rouge et Bleu qui devront s’imposer face aux Merlus avant d’affronter le LOSC en fin de semaine. À la veille du déplacement au Parc des Princes, l’entraîneur du FC Lorient, Christophe Pélissier, a évoqué cette confrontation face aux Parisiens, dans des propos rapportés par Ouest France. Il estime notamment qu’il fera face à une équipe du PSG qui aura à coeur de se rattraper après sa défaite face à l’OL le week-end dernier.

“C’est une équipe hors norme dans notre championnat. De plus, ils viennent de perdre. Statistiquement, on dit que les équipes de ce rang ne perdent jamais deux fois d’affilée… On n’a rien à perdre sur ce match-là”, a déclaré Christophe Pélissier en conférence de presse d’avant-match. “Ce sont ces matches où on est heureux d’être en Ligue 1, on va jouer au Parc, la tâche sera extrêmement difficile, mais ce sera pour nous un plaisir d’être au Parc. On va jouer un Paris revanchard. On s’est enlevé une belle épine du pied contre Nîmes (victoire 3-0), mais ça ne veut pas dire que ce match ne compte pas. On est en Ligue 1, on joue Paris sans Neymar, mais au sein de ce genre d’équipes, ça ne change pas grand-chose (…) On a été capables de prendre un point contre Lyon, en réalisant un match avec beaucoup d’abnégation et de solidarité. Mercredi, il va en falloir face aux Parisiens.”