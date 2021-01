Victorieux 3-2 au Moustoir à la 96e minute grâce à une boulette du portier dijonnais, le FC Lorient s’est donné de l’air mercredi soir. Les Bretons laissent la lanterne rouge de la Ligue 1 à Nîmes et sont à égalité de points (15) avec le DFCO qui a joué un match en plus. Les Merlus reviennent de loin. D’autant plus que le FC Lorient a été un cluster du Covid. Place maintenant à la reception du PSG, dimanche à 15 heures. Un match difficile au sein d’un marathon pour les hommes de Christophe Pélissier (10 matches en 5 semaines). C’est pourquoi pour l’entraîneur du FC Lorient, jouer le PSG est une parenthèse dont il faut juste se débarrasser, un match à expédier.

“Il y a beaucoup de joie, le groupe a évacué toute sa frustration sur le troisième but. On reste en vie grâce à ce but. A la mi-temps, les joueurs étaient un peu abattus. Mais les garçons ont fait une seconde période avec beaucoup de caractère. Je suis très heureux pour mes joueurs. La tête a remplacé les jambes ce soir. Beaucoup ont pioché au fond d’eux-mêmes. Il y a beaucoup de vents contraires, mais on est un groupe”, a commenté le coach du FC Lorient en conférence de presse, rapporte l’AFP. “Ce championnat va se jouer à 4-5 équipes. Sur toutes les confrontations, on a pratiquement tout gagné. On pouvait recoller au peloton des équipes qui se battront, on est présent, on se battra jusqu’au bout. Cela donne un tonus supplémentaire. Ce match était très important. On va récupérer et on jouera le PSG dimanche. On les affronte tôt (22e journée), et ce sera fini pour nous (sourire). L’enchaînement des matches ? On va gérer au jour le jour…”