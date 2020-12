Au club depuis 2015, Timothée Pembélé a prolongé son contrat avec le club de la capitale jusqu’en juin 2024. Une bonne nouvelle pour le natif de Beaumont-sur-Oise qui a montré de belle qualité lors de son premier match en professionnel face aux Girondins de Bordeaux (2-2). Sur le site officiel du club de la capitale, le défenseur de 18 ans, qui peut aussi bien évoluer en défense centrale ou en latéral droit, a exprimé sa joie de poursuivre l’aventure avec son club formateur.

“C’était un très bon moment ! C’est l’aboutissement de tout un travail depuis que j’ai rejoint le Paris Saint-Germain. J’ai signé mon contrat professionnel en 2018. Le club m’a proposé de le prolonger, et je n’ai pas hésité ! Pour moi, le fait que le club veuille que notre aventure continue est quelque chose d’incroyable. Je suis donc très content d’avoir prolongé, et d’avoir l’opportunité de continuer à travailler dur pour gagner du temps de jeu avec l’équipe première. Quand j’ai signé mon premier contrat, mon objectif était d’intégrer le groupe professionnel. Cela s’est réalisé. Pour mon deuxième, j’espère gagner du temps de jeu et, un jour, devenir titulaire !” s’est enthousiasmé Timothée Pembélé au micro de PSG TV. “Intégrer le groupe professionnel était une première étape. Il faut ensuite se battre pour y rester car il y a beaucoup de qualité dans ce groupe. Avec la Champions League notamment, le niveau s’élève et il ne faut pas se louper aux entraînements ! Je dois continuer à travailler pour être présent le plus souvent possible dans le groupe, et arriver à gagner un peu de temps de jeu. C’est important pour un jeune joueur.”

Dans cet entretien, Timothée Pembélé est également revenu sur sa première titularisation avec le PSG lors du match nul face aux Girondins de Bordeaux (2-2) la semaine passée. “Avant le match, j’ai écouté beaucoup de musique dans le vestiaire pour me détendre et être concentré. J’ai essayé de ne pas trop parler et rigoler avec les autres jeunes, pour être concentré au maximum sur ce que j’allais faire. J’ai parlé avec Presko (Kimpembe). Keylor (Navas), Sergio (Rico) et Marquinhos m’ont aussi donné beaucoup de conseils avant le coup d’envoi. Ils m’ont dit d’être calme, de ne pas avoir peur, de ne pas stresser, même si j’avais un peu la boule au ventre car c’était mon premier match au Parc des Princes”, s’est remémoré Timothée Pembélé sur PSG TV.