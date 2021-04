Pérez : “Si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne se suicidera”

Emporté dans le tourbillon de l’échec de la Super League, Florentino Pérez, président du Real Madrid et de l’éphémère ligue privée et fermée, communique. Au quotidien. On a pu entendre le patron merengue sur la Cadena SER, sur le plateau de Manu Carreño, connu pour l’émission El Larguero. Il y a été question de mercato et de Kylian Mbappé. Le dirigeant madrilène a tiré le rideau pour l’attaquant du PSG, sous contrat jusqu’en 2022. Il n’ira pas au Real en 2021. “De grands transferts cet été ? Sans la Super League, c’est impossible. Ni pour le Real Madrid, ni pour un autre. Pas de Mbappé donc ? Je n’ai pas dit cela. Si Mbappé ne vient pas cette année, personne ne se suicidera. Si les choses ne se font pas, c’est parce qu’elles ne peuvent pas être faites. Je pense que les socios sont satisfaits de mon travail”, a déclaré Florentino Pérez. Le PSG a la main pour parvenir à convaincre un de ses champions du monde.