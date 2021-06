Les actualités du PSG et du Real Madrid sont souvent en lien. Pour preuve, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a évoqué au micro d’El Transistor d’Onda Cero le cas de Kylian Mbappé, qu’il définit comme “un grand joueur”. “Tout le monde sait quelle est ma politique: que les meilleurs jouent ici. Et ce mélange des meilleurs et des jeunes nous a donné des succès. C’est sur quoi nous travaillons. Tout le monde sait ce que je peux faire, ils me font confiance. J’ai amené Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham, Cristiano… Les meilleurs viendront chaque fois que c’est possible. Mbappé est un grand joueur. Mais il est irrespectueux de parler de joueurs qui ne sont pas au Real Madrid. Idem pour Erling Haaland, je ne parlerai pas d’eux.”

Florentino Pérez a été invité à parler du départ de Sergio Ramos, qui discute avec le PSG et d’autres clubs depuis ses adieux à Madrid. “J’ai passé un mauvais moment avec les adieux de Sergio Ramos. Je l’aime comme un fils, je l’ai fait venir il y a 16 ans. Je l’adore. C’est une légende du Real Madrid. Je ne vais pas donner ma version. On lui a fait une offre, avec un délai, il ne l’a pas acceptée. Ici, c’est sa maison. Je lui souhaite le meilleur. J’espère qu’il reviendra à un autre poste.”

Interrogé sur l’échec de la Super League (fermée et privée) effondrée en 48 heures, le président du Real Madrid ne regrette rien, bien au contraire. “Rien n’a échoué. Nous travaillons – 12 équipes – depuis deux ans pour sauver quelque chose qui se meurt, le football, qui perd tout intérêt. Les audiences baissent parce que les matches ne sont pas attrayants et parce que les jeunes se divertissent autrement. L’audience baisse et les droits audiovisuels diminuent. Nous n’excluons personne, mais à vouloir arranger tout le monde, cela a moins d’attrait. Un Roma face à qui vous voulez est moins attirant qu’un PSG-Manchester United. La Champions League n’intéresse qu’à partir des quarts de finale. Et s’il n’y a pas d’argent, le football meurt. Cela appartient aux clubs. Les Scandinaves veulent une ligue, les Baltes aussi… Mais cherchons quelque chose de plus compétitif. Les matches que personne ne voit ne donnent pas d’argent. Les audiences de l’Euro prouvent cette perte d’intérêt. Ce que l’UEFA doit faire, c’est se soucier davantage des supporters et créer une compétition plus attrayante qui intéresse tout le monde. La plupart des clubs sont ruinés, le football a perdu 8 milliards d’euros. Si ceux qui sont plus gros perdent de l’argent, les plus petits aussi.”