Sergio Ramos (35 ans) n’a pas encore annoncé dans quelle équipe il jouera la saison prochaine après avoir quitté le Real Madrid. “Tout indique que ce sera au PSG”, juge le quotidien La Razon. Quoi qu’il en soit le défenseur central travaille fort pour être en forme dès le début de la saison prochaine. Il l’a montré à ses 45 millions de followers sur Instagram (voir ci-dessous). Selon le journal ABC, Sergio Ramos a le soutien de Mauricio Pochettino. C’est l’entraîneur argentin qui a demandé à Nasser Al-Khelaifi et à Leonardo de signer au PSG le défenseur central, libre de tout contrat le 30 juin. Le coach aurait demandé à sa direction d’accepter le contrat de deux ans et les huit millions d’euros net par saison que veut Ramos. La même source assure aussi que Keylor Navas et Ángel Di María ont également conseillé au PSG la signature de leur ancien partenaire au Real Madrid.