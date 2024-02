En ouverture de la 20e journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg. Dans la douleur, il s’est imposé et compte provisoirement neuf points d’avance en tête de la Ligue 1.

Comme contre Brest le week-end dernier, le PSG s’est fait peur ce soir contre Strasbourg pour le compte de la vingtième journée de Ligue 1. Sauvé par Gianluigi Donnarumma dès la première minute de jeu, le club de la capitale a ensuite vu un penalty de Kylian Mbappé brillamment stoppé par le gardien strasbourgeois. Mais ce dernier a ensuite vu un de ses dégagements intercepté par Marco Asensio et qui est revenu dans les pieds du numéro 7 du PSG, qui marquait dans le but vide (31e). Dès le retour des vestiaires, l’Espagnol marquait son deuxième but en deux matches sur une très belle passe décisive de l’extérieur du pied de Kylian Mbappé. Mais après ce but (48e), les Parisiens vont s’arrêter de jouer, concéder un but et se faire peur jusque dans les dernières secondes. Mais contrairement à dimanche dernier, il ont réussi à l’emporter. Présent en conférence de presse d’après-match, Luis Enrique a évoqué ce nouveau trou d’air, le jeu en transition de son équipe, la Ligue des champions qui approche…

Inquiet après la seconde période de son équipe ?

« Si on analyse le match depuis le début, c’est un bon match, face à un rival fort, sur une bonne dynamique, surtout à domicile. On a eu une mentalité très positive quand il faut savoir défendre on l’a fait. Notre objectif est aussi de contrôler les matches et de savoir défendre. »

Les transitions rapides

« Dans le football, il faut maîtriser tous les registres, on a dominé le match. Il faut marquer plus de buts que le rival et avoir le ballon dans le camp adverse. Il n’y a pas qu’une équipe qui joue, on ne peut pas gagner tous les matches 4-0. En tant que coach, mon objectif est de gagner des matches. »

Beaucoup de tirs concédés (20)

« Il faut pouvoir analyser toutes les actions et les revoir, je ne pense pas qu’il y a eu 20 tirs cadrés. Il faut analyser le match avec ces joueurs, avec d’autres joueurs ce serait différent. Strasbourg joue aussi et c’est comme ça. Si vous prenez des risques, il faut trouver des solutions, après Strasbourg a trouvé des opportunités. Nous, on a été un peu moins précis. »

Inquiet pour la Ligue des champions ?

« Dans douze jours, on sera peut-être tous morts. Je ne m’intéresse pas à la Ligue des champions, je pense au match de Brest qui est un match de coupe, c’est une finale pour nous. »

Des éléments qui valident les progrès que vous promettiez en décembre ?

« (Sourires) En mars, ce sera moins bien, en avril ce sera mieux, en mai moins bien et mieux en juin. L’objectif est d’arriver au 1er juin, en étant en capacité de gagner tous les titres. On est courageux. »